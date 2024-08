Menczer Tamás: Továbbra sem fogjuk beengedni a bevándorlókat

– Nyilvánvaló az ütemezésből, hogy ez is azért most jön, és azért ilyen nagyságrendben, mert mi békét akarunk – fogalmazott Menczer Tamás a Facebook-oldalán megjelent videóban a migrációs ügyben hazánk ellen hozott EU-s bírósági ítéletről. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a migrációs bírság is oda illeszkedik, hogy a háborúba akarnak minket belenyomni és migránsokkal akarják elárasztani Magyarországot.

Magyar Pétert erre is azt mondta, hogy ez nincs így és a migrációs fronton az unióban fantasztikus dolgok történnek

– emlékeztetett a kormánypárti politikus.

Jelezte, hogy az EU-nak semmi se jó, amit csinálunk, legfőképpen az nem jó, hogy védjük a határt, és nem akarjuk elfogadni, hogy a migránsok bejöhetnek, aztán kvótával szétoszthatják őket.

De mi továbbra sem fogjuk beengedni a bevándorlókat, ez biztos

– szögezte le.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)