Régóta vágyott rá, most hadnagy lett a honvédségnél az olimpiai aranyérmes Siklósi Gergely + videó

„Szerintem a kettő nagyon hasonlít egymáshoz. Szabályok szerint, fegyelmezetten, előre megtervezetten cselekszem, katonaként és sportolóként is. Apukám és nagypapám is katonaként szolgált, sokat meséltek arról, milyen jó egy közösséghez tartozni. Az alapkiképzés is kifejezetten jó emlék volt és azóta a személyiségem is sokat fejlődött”