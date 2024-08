Szinte lehetetlen védekezni egy késes támadás ellen, de gyakorlással fel lehet készülni + videó

Az egyik ilyen technika, hogy ahelyett, hogy hátrálna az áldozat, éppen az, hogy olyan szorosan kell a támadóhoz kerülni, hogy a kezeit ne tudja használni. A legnehezebb talán az, hogy fejben nagyon gyorsan át kell állni a védekezésre és rögtön kell reagálni. A családbiztonsági szakértő azt is bemutatta, hogy egy támadás esetén a gyors válaszreakcióval megakadályozhatja az áldozat a további sérülést a támadó legérzékenyebb pontjait célozva. Ilyen például a szem. Erre jellemző, hogy különösebb gyakorlás nélkül bárki bele tud nyúlni valaki szemébe, csak fel kell ismerni, amikor ezt meg is kell tenni. A szembe nyúlva a támadó máris védekezésbe megy át, ami esélyt jelent a megmenekülésre. A szemen kívül a torokra, térdre mért ütés, vagy rúgás is hatékony lehet. Hosszas és monoton tréningekkel azonban azt is el lehet sajátítani, hogy a kést az áldozat elvegye a támadótól. Ezt katonáknak, biztonsági szakembereknek oktatják, de Pöltl Ákos szerint legalább 3000-szer kell a folyamatot végigcsinálni, hogy egyáltalán legyen esély ezt megtenni.

Borítókép: Illusztráció a videóból – (Képernyőkép -Videa)