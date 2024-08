Tragédia miatt függesztették fel az egyik hazai fesztivált

Idén is teltházas buli volt a hétvégén a Körös-toroki napok (KTN) Csongrádban, a programokat azonban egy tragédia árnyékolta be vasárnap – írja a Tények. A portál tudósítójának egy szemtanú elmesélte, hogy hajnalban az egyik szórakozóhelyen, tőlük közel 50 méterre a pult előtt összeesett egy fiatal férfi. Azonnal többen a segítségére siettek, köztük a biztonságiak is. A mentők gyorsan a helyszínre értek és

közel egy órán keresztül próbálták újraéleszteni a fiatal férfit, de a szemtanú szerint meghalt.

A rendőrség lezárta a területet, ahova még nyomozók is érkeztek. A bulit beszüntették és a szórakozókat pedig hazaküldték. A rendőrség tájékoztatása szerint eljárásban vizsgálják az eset körülményeit.

Az eset után vasárnap délután megszólalt a KTN szervezője is. A szervező közösségi oldalán megosztott közleményükben megerősítették, hogy augusztus 3-án, a KTN zárónapján egy férfi rosszul lett a fesztiválon, ezt észlelve a biztonsági szolgálat személyzete és a helyszínen lévő mentő szolgálat megkezdték a férfi újjáélesztését, de már nem tudtak segíteni rajta. Ezt követően úgy döntöttek, hogy kegyeleti okokból leállítják a rendezvényt – írja a Délmagyar.