Családi ház gyulladt ki az árvíz által fenyegetett településen

Szerdán délután kigyulladt egy egyszintes családi ház Gönyűn, a Deák Ferenc közben – írta a lapunknak eljuttatott közleményében a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A tűzoltók kiérkezésekor az épület első fele és a bejárata égett.

Az ingatlanban több gázpalack is volt, de azokat nem érte hőhatás.

Az esethez riasztott tűzoltóknak a lángokat rövid időn belül sikerült megfékezniük. Az oltási munkálatok közben az épületben egy embert találtak, akinek az életén a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett már segíteni.

A tűz keletkezésének okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

Az épületben nem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek. Amikor megszólal a füstérzékelő, még van idő cselekedni, a tüzet annak kezdeti stádiumában eloltani vagy kimenekülni és hívni a tűzoltókat.

A Duna partján fekvő településen önkéntesek és a katasztrófavédelem munkatársai már a hétvége óta folyamatosan homokzsákolnak és védműveket emelnek, a község egyes területei ugyanis kiemelten kitettek a most levonuló árhullámnak.

A települést nemrég Pintér Sándor belügyminiszter is meglátogatta. A látogatásról az RTL-nek egy vicces történetet is megosztott a település polgármestere, Major Gábor is, aki elmondta,