Elárasztotta Újbuda egyik lakóparkját is a Duna, a Kopaszi-gát egy része víz alatt van + fotók

Szalaggal zárták le a Kopaszi-gát egyik oldalát, a Duna áradása ezt a környéket sem kíméli: amíg a vízszint tegnap még „csak” az újbudai strand bejáratát lépte át, addig mára a vízből alig látszanak ki a teraszokat fedő napvitorlák. A víz ellepte a sétáló utat és a lakóparkhoz vezető lépcsőt is elárasztotta.

A strandon található épületek mondhatni megúszták, ezek az egységek ugyanis - mint az öltöző, tusoló, wc-k, és az étteremhez tartozó konyha - úgynevezett úszóházak, amelyek az ehhez hasonló áradások esetén képesek a vízszinttel együtt emelkedni.

A Kopaszi-gát egyik oldalát teljesen elárasztotta a víz Fotó: Sam Hi

Nyitva vannak az éttermek

„Nemrég járt nálunk a Katasztrófavédelem, hogy megnézzék a Kopaszi-gát állapotát, és úgy ítélték, hogy az árvíz nem veszélyezteti az étterem működését. Szerencsére minden vendéglátóegység az árvízszint felett van, így a tetőzés idején is nyitva tarthatunk” – árulta el Le Bistro étterem egyik dolgozója, aki arról is beszélt, a vendégek és a bámészkodók biztonsága érdekében járőröket is hívtak, hogy senki se menjen túl közel a vízhez.

Minden óvintézkedést megteszünk, hogy az árvíz a lehető legkisebb problémát okozza, és a túlzott kíváncsiság nehogy bajhoz vezessen

– tette hozzá.

Csütörtökről péntekre a víz átlépte a strand bejáratát és elárasztotta a lakóparkhoz vezető lépcsőt Forrás: Olvasói fotó

Még nincs vége

Budapesten a vízszint nyolc méter felett jár már, a kormány péntek reggeli tájékoztatása szerint a rakpartoknál már csak a fák teteje látszik ki a vízből, míg az Országháznál most vizsgáznak először élesben az árvízvédelmi kapuk, amelyek 2013-ban, az utolsó nagy árvíz után készültek el.

A folyó vízszintje várhatóan szombat estig emelkedik a fővárosban, akkor tetőzik.

A miniszterelnök közlése szerint magyar tulajdonság, hogy a baj összehozza az embereket, ugyanakkor az emberek nyugodtabbak, mint 2013-ban. Orbán Viktor szerint ennek oka az, hogy azt tudják mondani az embereknek: