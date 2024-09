Elárulta titkát az I. kerület megválasztott kormánypárti polgármestere

A budapesti önkormányzati választások után a Fidesz visszahódította az I. kerületet a baloldaltól. Böröcz László, a kerület frissen megválasztott fideszes polgármestere szerint azért sikerült nyerniük, mivel már hamar el tudták kezdeni az építkezést a kerületben, míg máshol csak három-négy hónapjuk volt a kormánypárti jelölteknek.

A hamarosan hivatalba lépő polgármester a Telexnek azt is elmondta, hogy a 2019-es választás után 2020-ban azzal a feladattal érkezett, hogy újraépítse a polgári oldalt helyben. Böröcz László úgy látja, hogy ez sikerült is, mivel kellő energiát és időt fektettek bele, és ez lett a mostani sikerük egyik kulcsa. De fontosnak tartja azt is, hogy az I. kerület eddigi baloldali vezetésével kapcsolatban rengeteg olyan ügy került elő, ami érdekelte az embereket.

A kerület új vezetője a Fidesz Fővárosi Közgyűlésben való fiatalításáról elmondta, hogy a párt sokszor megkapja azt a kritikát, hogy nem fiatalít, nem próbál ki új embereket. Most ez történik a közgyűlésben, és a következő években dől majd el, hogy ez egy jó lépés volt-e.

A Fővárosi Közgyűléssel kapcsolatban arról is beszélt Böröcz László, hogy bár senkinek nincs többsége, azt reméli, hogy senki nem érdekelt abban, hogy káosz alakuljon ki Budapesten, mert annak csak a budapestiek látnák a kárát.

A kormány központosító politikájával kapcsolatban a jövőbeli polgármester rámutatott, hogy vannak olyan területek, ahol jó a központosítás, és egy csomó folyamatot lehet így racionalizálni. De példaként az is megemlítette, hogy a szakrendelők államosítása ellen az I. kerületi Fidesz is tiltakozott, amit később le is vettek a napirendről. Böröcz László szerint minden központosítást érdemes időről időre felülvizsgálni, és megnézni, hogy milyen gyermekbetegségei vannak. A tankerületi rendszer bevezetése után is megtörtént ez, és jóval decentralizáltabb lett, mint korábban.

A kerület átadás-átvételével kapcsolatban az új polgármester elmondta, nem beszélt személyesen V. Naszályi Márta leköszönő polgármesterrel, de levelezés útján egyeztettek arról, hogy október 1-jén reggel 9 órakor lesz az esemény. A kerület következő vezetője úgy tudja, hogy már készítik elő a papírokat.

– Az elmúlt évek működését látva a kérdés az lesz, hogy minden dokumentumot megkapunk-e

– jelezte Böröcz László.

– A korábban nagy nyilvánosságot kapó Ruszwurm cukrászda ügyével kapcsolatban a fideszes politikus elmondta, hogy az nem lehet megoldás, hogy a Ruszwurm teljesen eltűnik, mert a márkának van értéke, külföldön is sokan ismerik. Meglátása szerint az ügyet már rég lezárhatták volna, ha a polgármester asszony nem tesz ellenkező irányú lépéseket.

– Az a kérdés, hogy a márkanevet levédető Szamos családdal meg lehet-e egyezni. Elképzelhető, hogy az önkormányzat lesz az egész mögött, de az is, hogy az egészre pályázatot kell kiírni – mondta Böröcz László.

– A korábban a Fidelitas elnökeként tevékenykedő Böröcz László a szervezettel kapcsolatban elmondta, nem igaz, hogy most már nem kerülnek ki a soraikból tehetséges, politikával foglalkozó fiatalok.

– Nagyon sokan dolgoznak az államigazgatásban, az önkormányzatokban, csak épp ezek nem olyan látványos pozíciók, mint például egy miniszteri poszt

– hangsúlyozta a hamarosan hivatalba lépő polgármester.

– A politikus szerint nem lehet azt mondani, hogy a fiatalok körében nem támogatott a Fidesz. Mint jelezte, nélkülük ő sem nyert volna választást. Böröcz László inkább úgy látja a dolgot, hogy jóval polarizáltabb lett a közvélemény, mint korábban, és a közösségi média felerősíti, homogenziálja az egyes csoportok véleményét.

– A kormánypártot támogató fiatalok sehol sem mondják hangosan azt a mellüket döngetve, hogy mennyire kormánypártiak. Az ellenzéki fiatalok feltüzeltebbek, hiszen el tudják mondani, hogy miért nem tetszik nekik a rendszer

– jelezte a polgármester.

Böröcz László Magyar Péterrel kapcsolatban elmondta, hogy szerinte a Tisza Párt első embere – bár az ellenzéki tábort felforgatta –, a Fidesztől azonban nem sikerült olyan mennyiségű embert elvinnie, ami a párt számára bármilyen problémát jelentene. Szerinte országos szinten a kormánynak az a feladata, hogy megmutassa: a magyar emberek akkor járnak jól, ha ez a kormány marad 2026 után is. A polgármester nem gondolja, hogy közvélemény-kutatások alapján messzemenő következtetéseket lehetne levonni hat hónap után, és nem is érzi annyira stabil pártnak a Tiszát, sőt egyelőre még túl sok kérdésben nem is foglaltak állást.

A frissen megválasztott polgármester azonban elmondta, hogy ő országos ügyekkel nem akar foglalkozni, mivel őt azért választották meg, hogy az I. kerülettel törődjön.

– Új polgármester vagyok. Előbb be kell bizonyítanom azt, hogy hatékonyan el tudom végezni azt a feladatot, amit rám bíztak a választók

– mondta Böröcz László.