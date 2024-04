Leszámolnának két világhírű budai cukrászdával

Igaz, Szamos Miklós azt sem tagadja, hogy már a korábbi fideszes polgármesterrel is voltak vitái, valamint érdemes kiemelni, hogy a képviselő-testület már 2022. november 24-én felhatalmazta a polgármestert a végrehajtási eljárások megindítására az ügyben. Az mindenesetre biztos, hogy a cukrászda tulajdonosa súlyos vádakat fogalmazott meg, és most az Index kérdéseire megerősítette, hogy ezeket továbbra is fenntartja: „pontosan úgy, ahogy azt a korábbi cikkeikben írták”.

Szamos Miklós elárulta, végrehajtói jegyzőkönyvet kaptak arról, hogy ürítsék ki a cukrászdákat, „de ne vigyék el a védett műemlékeit, tárgyait. A végrehajtó velünk szóba sem áll, és nincs bírói ítélet arra, hogy ezt jogszerűen megtegyék”. Majd a tulajdonos azt is kiemelte, összesen négy per zajlik a két cukrászda körül. Azonban „teljesen feleslegesen jönnek ide a végrehajtók, hiszen egész egyszerűen nem adjuk át a cukrászdáinkat, ha kell, erőszakkal ellenállunk, így a végrehajtás nem történhet meg”.

Szamos Miklós szerint botrány lesz abból, ha ezeket a vendéglátó egységeket bezárják.

Majd emlékeztetett arra, hogy a helyiségekben számos műemlék van, amelyet nem lehet onnan elvinni, hiszen ezeket az állam védi. Szerinte már csak ezért sem lehet törvényesen végrehajtani a bezárást.

„Ezeket nem lehet elvinni, elmozdítani, felújítani” – mondta a tulajdonos, aki arra is kitért, hogy a végzést már két hete megkapták. „Már annak is örülnék, ha valaki szóba állna velem, de hiába keresem az önkormányzatot, senki nem reagál.” Szerinte minden, ami most ellene zajlik, a korábban említett okok miatt van.

Az egész onnan indul, hogy nem fizettem neki védelmi pénzt. V. Naszályi Márta nekem már korábban elmondta, azért akarja tőlem elvenni, mert másnak akarja adni.

Szamos Miklós szerint ha bezáratják a cukrászdáit, akkor nemzeti kár keletkezik, túl azon, hogy 57 ember utcára kerül. A Ruszwurm Cukrászda a budai Várban, a Szentháromság utca 7. számú házban található. Ott kezdte meg működését Schwabl Ferenc cukrász 1827-ben. A berendezések csodával határos módon a jelentős épületkárok ellenére az 1849-es és az 1944-es ostromot is túlélték. A rendszerváltás első évében, 1990-ben felgyorsult Magyarországon a privatizáció. A Ruszwurm Cukrászda egy külföldi tulajdonú társasághoz került, és a sorsa bizonytalanná vált – olvasható az Index cikkében.

