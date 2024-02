Ruszwurm-ügyet vizsgáló bizottság: több bűncselekmény gyanúja is felmerül

Ahogy a Magyar Nemzet is megírta, a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa korábban azt mondta, hogy az önkormányzati választások előtt V. Naszályi Márta anyagi támogatást, védelmi pénzt kért tőle cserébe azért, hogy ne veszítse el az üzleteit, a vesztegetési kísérlet alkalmával állítólag 20–30 millió forintot kért a polgármester. Szamos Miklós ezért be is perelte V. Naszályi Mártát.