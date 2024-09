Elindult a Szépszeretet Zarándokvonat a nemzeti kegyhelyre

Elindult a Szépszeretet Zarándokvonat szombaton reggel a budapesti Keleti pályaudvarról a Nógrád vármegyei Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyre, ahol Szűz Mária születésnapjának ünnepén Kisboldogasszony búcsút tartanak szombaton és vasárnap.

Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára köszöntőjében arra kérte a zarándokokat, hogy a zarándoklat idején imádkozzanak azokért a keresztényekért, akiket üldöznek hitükért. Emlékeztetett arra, hogy a világon 300 millió ilyen keresztény él, helyzetük egyre súlyosabb.

Az anyagi támogatás mellett fontos segítség számukra, hogy tudják, a magyar emberek az ő oldalukon állnak

– fogalmazott az államtitkár.

Felidézte, hogy a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely 2010 után kormányzati támogatással fokozatosan újult meg, és ehhez a ferences rendi szerzetesek is nagyban hozzájárultak. Kitért arra is, hogy nemcsak a kegyhely, de számos Kárpát-medencei templom és egyházi helyszín is megújult az elmúlt években. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek gondolatát idézve azt mondta, a templomok megújulása a gondviselés jele.

A templomok falai csak a külső környezetet jelentik, szükség van a lelki megújulásra is

– hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Böjte Csaba ferences szerzetes, a zarándokvonat lelkivezetője azt mondta, a zarándoklat lényege a bűnbánat. Azért megyünk nemzeti kegyhelyeinkre, hogy a magunk nevében is, de a népünk nevében is bűnbánatot tartsunk – fogalmazott, majd megáldotta a vonatot.

Dibáczi Tamás, a MÁV-Start Zrt. igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Misszió Tours Kft. és a MÁV-Volán csoport 2011 óta tartó közös együttműködése alatt 33 zarándokvonatot indított útjára több, mint 25 ezer utassal. Közölte, hogy az idén közel ezren utaztak a Boldogasszony Zarándokvonattal Csíksomlyóra, 670 zarándok pedig a Fekete Madonna zarándokvonattal Lengyelországba.