Felbecsülhetetlen a pénz, ami itt most elúszik – magyar zenész mulatóját mosta el az árvíz

Hogy mennyi pénz úszik most el a Dunán, azt nagyon nehéz lenne megmondani, de magam léptékében nézve biztosan felbecsülhetetlen

– fogalmazott és elmondta azt is, hogy a biztosító sem fizet, hiszen ártéren áll a mulató, ami azt jelenti, hogy vízkárra nem is lehetett biztosítani. Megjegyezte, alig három hónappal ezelőtt teljesen felújították a mulatót, amit most kezdhetnek előröl. Jelenlegi számításai szerint decemberben nyithatnak újra, de erre most nem kötne fogadást – mondta egy keserű nevetés kíséretében a zenész.