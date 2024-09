Így menthetjük meg a fecskéket a rossz időben

Továbbra is marad a fecskék számára különösen kedvezőtlen hideg, esős és szeles idő. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a közösségi oldalán egy olyan módszert mutatott be, ami több száz madárnak segíthet.

A fecskéknek valódi segítséget jelenthet a garázsok, melléképületek, lépcsőházak vagy istállók megnyitása.

Tartós eső idejére, illetve éjszakára nyugodtan be is lehet ide zárni a madarakat. A fecskék így melegben tudják átvészelni a rossz időt, így akár egy-két nappal tovább is kibírják. Amint eláll az eső, nyissuk ki az ajtókat, hogy ki tudjanak repülni vadászni. Ezzel a módszerrel akár madarak ezreinek is segítséget tudunk nyújtani.

A fecskékre más szempontból is figyelni kell. Előfordul, hogy az utak mellett vadásznak élelemre a rossz idő miatt. Ilyenkor nagyon kell figyelniük az autósoknak, mivel könnyel előfordulhat, hogy a madarak az úttesten tartózkodnak.

A településen kívüli utakon ezért érdemes ilyenkor nagyobb odafigyeléssel és lassabban közlekedni.

Szegeden valaki egy lakóépület ablakában fotózott le rengeteg madarat, akiket aztán meg is etetett.