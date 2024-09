Közzéteszik az illegális szemetelők adatait az egyik magyar városban

Nyilvánosságra hozzák azoknak az adatait, akik bizonyítottan illegálisan raknak le szemetet a város terültén – írja a Boon a szendrői önkormányzat döntése alapján.

Kifejtik, a szemetelők monogramját, az utcát, ahol élnek, és az autójuk rendszámát is közzéteszik, ezzel is az illegális hulladéklerakókat szeretné megszüntetni a város vezetése. A közleményük szerint az ott élők közül többen további hulladéklerakással szennyezik a környezetet annak ellenére is, hogy folyamatosan kamerákkal figyelik a közterületeket és eljárást indítanak a szabályszegők ellen.

Az eljáráson túl az elkövetkezendő időben folyamatosan közöljük a tetten ért szabálytalankodók fotókkal bizonyított szabálysértéseit

– fogalmaznak. Meg is osztották a szabályszegők adatait, róluk ide kattintva tudhat meg többet.