Összeérnek a fővárosi ügyek: Karácsony könyvének kiadóját a korrupcióval gyanúsított Kiss Lászlóék pénzelték

Az említett Liberty tehát 2022-ben szerződést kötött a fővárosi Budapest Brand Nonprofit Zrt.-vel. A „Megvalósíthatósági tanulmány készítés, Budapest 150 médiahálózat létrehozása tárgyában” című vállalkozási szerződés hatályba lépésének dátuma 2022. június 1., a szerződés teljesítésének időpontja pedig 2022. július 31. volt. A tanulmányért a – többek között – kulturális tartalmak előállításáért felelős önkormányzati vállalat nettó 5,8 millió forintot fizetett ki a Liberty Pressnek.

Még egyszer: a főpolgármester kampányra időzített könyvét az a Lakner-féle vállalkozás adta ki, amelynek előzőleg az önkormányzat egyik cége csaknem hatmillió forint közpénzt fizetett ki egy tanulmányra, és amely a korrupcióval vádolt óbudai önkormányzattal is szerződött „támogatott tartalom” megjelenítésére.

A Liberty Press Kft emellett számos más önkormányzati megbízást zsebelt be, de 2022-ben így is veszteséggel zárt. Kerekítve százmillió forintos nettó árbevétel mellett 21,4 millió forint veszteséget termeltek. Figyelemreméltó, hogy a cég 2023-as beszámolója az ezeket bemutató állami honlapon valamiért 2024 szeptember elsején sem elérhető. A bajokat jelzi, hogy a Liberty Press Kft. ellen eddig 11 végrehajtás indult, öt az idei évben, igaz, mára mindegyiket törölték. Ide kapcsolódik a Media1 egészen friss híre, hogy Lakner Zoltán, a súlyos pénzügyi problémákkal küszködő, nyomtatásban már meg sem jelenő Jelen eddigi főszerkesztője átigazolt a Magyar Hanghoz. Az átigazolás tényét Lukács Csaba, a Magyar Hang lapigazgatója is megerősítette a Media1.hu-nak.

Amit azonban a negatív gazdasági hírek és a tavalyi évvel kapcsolatos köd ellenére tudni lehet, hogy Lakneréket az elmúlt években valósággal elkényeztették a balliberális önkormányzatok és a külföldi donorok. 2023-ra például leszerződtek a DK-s Niedermüller Péter vezette Erzsébetváros Önkormányzatával, tartalomgyártási feladatok elvégzésére, 5 791 200 forint értékben. Szintén tavaly a Pikó András-féle józsefvárosi önkormányzat 3,8 millió forintos szerződést kötött a balliberális kiadóval.

A 2022-es megbízás mellett más pénzügyi szálak is összekötik Karácsony környezetét és Lakneréket. 2023-ban jelent meg a hír, hogy a főpolgármester korábbi főtanácsadója, Korányi Dávid által létrehozott, a guruló dollárok botránya kapcsán hírhedtté vált Action for Democracy támogatásban részesíti a Jelen hetilap úgynevezett bookazine-ját. A kiadvány „Csak Amit Hallani Szeretnél” címmel jelent meg.

Egészen véletlenül úgy alakult, hogy idén év elején az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének a Mérték Médiaelemző Műhellyel és az Ökotárssal közös, médiát támogató pályázatán is nyert Laknerék cége, így újabb 9,5 millió forinthoz jutottak.