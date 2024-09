Saját korábbi hazugságát ismerte el Magyar Péter + videó

Egyszerre adott igazat volt barátnőjének és cáfolta saját korábbi nyilatkozatát Magyar Péter azzal kapcsolatban, miként zajlottak a tárgyalásaik a különböző pártformációkkal, amikor jelölő szervezetet kerestek a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választási induláshoz. Az ügyről Vogel Evelin szerdán az Indexen megjelent interjúban mondott el érdekes részleteket. Felidézte, hogy több tárgyalásuk is kútba esett, amiről Magyar Péter azt gondolta, hogy mindenkit megfenyegettek a hatalom részéről, ezért is utasították el az együttműködést azzal a több mint tíz párttal, amelyet megkerestek.

A Tisza maradt. Ezt dobta a gép

– mondta az exbarátnő arról, hogy végül miért a Tisztelet és Szabadság Pártra esett a választásuk.

Ezek után szerdán este Magyar Péter az ATV stúdiójában a műsorvezető kérdésére erről is beszélt, méghozzá úgy fogalmazott:

Tizenöt pártot megkerestünk és – ezt helyesen mondta el Vogel Evelin – tizennégyet megfenyegetett a hatalom, hogy ne vehessük át vagy ne csatlakozhassunk hozzájuk.

Magyar Péter tehát szerdán – megerősítve volt barátnője szavait – azt állította, hogy egyedül a Tisza Párt vezetőivel sikerült megállapodniuk, a többi formációval szó sem lehetett választási együttműködésről.

Ez azért is figyelemre méltó kijelentés, mert Magyar öt hónappal korábban, április elején szintén az ATV-ben egészen mást mondott a pártokkal folytatott egyezkedésről. A műsorvezető kérdésére, hogy melyik párt lesz a befutó, a politikus előbb azt felelte, hogy több párt is van, de még nem döntött, majd az újabb kérdésre azt mondta, hogy már megvan a sorrend. – Készülünk B és C verzióval is, vannak pártok, van egy sorrend, és időben be fogom őket jelenteni – fogalmazott áprilisban Magyar Péter.

Két nap elteltével már nyilvánosságra is hozták, hogy a Tisza Párt színeiben indulnak a választásokon. Ez azt jelenti, hogy az idézett ATV-s interjú idején már nem volt kérdés, hogy melyik párttal tudott megegyezni Magyar Péter,

hiszen – mint az szerdán a Tisza Párt elnökének és Vogel Evelinnek az egybehangzó elmondásából kiderült – nem is volt más opció.

A pártszerzés mellett Vogel az interjúban számos más, súlyos állítást is megfogalmazott, amelyeket Magyar idáig nem is tagadott. De nézzük, milyen fontosabb kijelentések hangoztak el a beszélgetés során. Vogel Evelin többek között azt mondta Magyarról:

Ö alapvetően nem egy bátor ember, ő az az ember, aki feltett mindent egy lapra. Neki nem volt elképzelése, meggyőződése, ő nem akart változást az országban. Mindig nagy volt a szája, de valójában ő a biztosra játszott.

Kitért arra is, hogy a volt párját a bosszú hajtotta, amikor kiállt a fényre.

Magyar a volt feleségéről, a volt igazságügyi miniszterről, Varga Juditról készített hangfelvétel kapcsán az ügyészségi meghallgatása előtt egy-két órával – Vogel elmondás aszerint – a kezébe nyomott dokumentumokat, laptopot, pendrive-ot és arra kérte, hogy ezeket azonnal tüntesse el, dugja el.

A Tisza Párt elnökének volt párja azt is felidézte, hogy Magyar saját bevallása szerint is hazug ígérettel próbált együttműködésre bírni egy idős házaspárt.

Arról is beszámolt Vogel, hogy Magyarról csupa negatív visszajelzés érkezett. „Mindenki, aki neki dolgozik, rossz, rosszul végzi a dolgát, mindenki hülye, mindenki agyhalott. Nagyon sokszor ezt mondta, és valójában az én munkámat is lesz…rozta” – idézte fel a nő.

Magyar Péter agresszív viselkedésére is említett példát Vogel Evelin. „És én nem szoktam annyira félni valójában, de amikor egy nővel szemben áll egy férfi, aki minden dühét, erejét, hangját kiadja, az nagyon ijesztő tud lenni egy nő számára. És ha jól emlékszem én akkor sírva is fakadtam vagy később” – állította a politikus volt párja, hozzátéve, látta, hogy a gyereke az autóban sír.

Az interjúból az is kiderült, hogy Magyar azzal kérkedett: úgyis bármelyik nőt megkaphatja ebben a pozícióban, ebben az országban, ezért nem bánja, ha szakítanak Vogellel.

Volt barátnője szerint nem csak a pártelnökön múlt, hogy idáig eljutott a politikai színtéren, mert kiváló emberek segítik a munkáját.

Vogel arról is beszélt, hogy Magyar nem az, aminek látszik, de hogy valójában kicsoda, arra a kérdésre nem is mer válaszolni.

Végül az interjú fogadtatását előre jelezve azt mondta: Magyar Péter nagyon mérges lesz, dühös, de azt fogja mondani, hogy ő erre számított, sőt talán azt is, hogy ez a Fidesz műve, mert nyilván mindenre ez a válasza. – És hogy velem mit fog csinálni, azt nem tudom, de remélem, a családomat nem bántja. Nem mondom azt, hogy bármire képes, de sok mindenre képes – mondta vészjóslóan Vogel Evelin.