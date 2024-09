Szentendrén és Visegrádon is áll a mobil gát, az ország felkészült az árhullámra

Éjszaka is folytatták az árvíz elleni védekezést a Duna különböző szakaszain, mára virradóra már

Szentendrén és Visegrádon is felépült a mobil gát.

Siklós Gabriella vízügyi szóvivő kedd reggel a közmédiában arról számolt be, hogy az árvíz a Szigetközbe lassan megérkezik, a Duna többi szakaszán pedig továbbra is felkészülnek az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szakemberei az árra. Mint mondta, a Lajta esetében Mosonmagyaróvárnál elképzelhető, hogy meg kell nyitni a szükségtározót.

– Figyeljük az előrejelzéseket, a modelleket, de most óráról órára még mindig egy picit változik a helyzet. A szükségtározó megnyitására azért lehet szükség, mert az árvízcsúcsot jó időben, jó pillanatban kell megskalpolni, egyébként nem segít a beavatkozás – fogalmazott. A szóvivő kitért arra is, hogy

a Rába Győrnél magasan fog tetőzni, a Duna többi mellékfolyója közül a Morva az előre jelzettnél magasabb, a Vág pedig egy nagyon kicsivel kevesebb vizet hoz majd.

Siklós Gabriella beszélt arról is, hogy a Duna vízgyűjtő területén kedden elállhat az eső, ugyanakkor kérdéses, hogy a hóolvadás mikor kezdődik.

Kiemelte,

a vízügy munkatársai ahol kell, megerősítették, megmagasították a töltéseket. A védekezés jól halad, a munkát az elmúlt években megvalósult fejlesztések is segítik.

Elmondta, hogy a 2013-as árvíz után megerősítették a töltéseket, azok a munkálatok most igazán kifizetődnek, mert a töltések nagyon jó állapotban vannak. – Az OVF az ország más területeiről is vezényelt át vízügyi szakembereket, szombaton több mint ötszázat, hétfőn pedig további háromszázat. Nagy erőkkel vannak jelen a vízügyes műszaki irányítók és vészőrök is, emellett

több mint kétszázan irányítják és koordinálják a munkákat, tehát több mint ezer vízügyes most már huszonnégy órában védekezik és dolgozik

– mondta a szóvivő.

Budapesten is harmadfokúra emelték a készültséget, a budai és a pesti alsórakpartot már hétfő este lezárták.

A Duna magas vízszintje miatt változik a tömegközlekedés is,

a 2-es, a 2B és a 23-as villamos két szakaszon közlekedik: a Jászai Mari tér és a Széchenyi István tér között, valamint a Március 15. tér és a Közvágóhíd között. A Széchenyi István tér és a Március 15. tér között sem villamos, sem pótlóbusz nem jár. A 4-es és a 6-os villamos a Margitsziget megállónál nem áll meg, míg a 34-es autóbusz terelve a Szentendrei út– Czetz János köz – Czetz János utca – Mátyás király út – Batthyány utca – Madzsar József utca útvonalon közlekedik, nem érinti a Békásmegyer H és a Rómaifürdő H közötti megállókat. Ennek megfelelően a 934-es éjszakai járat is terelve jár, nem érintve a Békásmegyer H és a Római úti lakótelep, Varsa utca közötti megállókat.