Tetszhalott állapotba kerültek az ellenzéki pártok

Magyar Péter és pártja előretörése után lehet, hogy nem csak Gyurcsány Ferenc fejében fordult meg, hogy milyen kár, hogy már kiment a párbaj a divatból – olvasható a Mandiner összeállításában. A lap szerint a DK-ban valami pislákol még, időnként úgy csinálnak, mint egy cselekvő párt. Valószínűleg viszont még nagyon sokáig képtelenek lesznek túltenni magukat azon, hogy míg az év elején egyértelműen a balliberális oldal vezető erejeként tekintettek rájuk, öt-hat EP-listás helyre számítottak, a 20-25 százalékos népszerűségi mutatóra gyúrtak, ehhez képest mindössze két uniós mandátumot szereztek, s jócskán 10 százalék alá zuhant a támogatottságuk. A Medián szerint be sem kerülnének a parlamentbe, így mostanra abszolút másodhegedűs szerepre vannak kárhoztatva, a Tisza Párt elvitte előlük a show-t.

Gyurcsány Ferenc szórakoztató kommentháborút folytat a közösségi médiában a Tisza Párt elnökével, a napokban már arról posztolt, hogy legszívesebben párbajra hívná ki, azonban sajnálatos módon ez a műfaj mára kikopott a politikai viták elrendezési módjai közül, így nemes egyszerűséggel alávaló, mocskos dolgot művelő pocsék embernek nevezte Magyart, később a szar emberekről is írt – emlékeztetett a lap. Azt is felidézték, hogy a Demokratikus Koalíció egyik ifjú titánját Gyurcsány nemrég kivezényelte Kötcsére, hogy balhézzanak egy jót a miniszterelnök beszédére érkezőkkel. Mindeközben azonban a DK-nak még mindent be kell vetnie, hogy megpróbálja magáról levakarni az óbudai botrányt, ami nem lesz egyszerű, hiszen Kiss László polgármestert sikerült magukhoz csábítani a szocialistáktól 2020 elején.

Az MSZP azonban még ennyit sem csinál. Az a néhány vérszegény nyilatkozat, amelyet a költségvetésről, a szamárköhögés elleni vakcináról, a vasútról tettek, édeskevés. Ha csak azt nem számítjuk politikai tevékenységnek, hogy megint tisztújító kongresszusra készül a párt. Ezen törlik a társelnöki rendszert, szinte bizonyos, hogy Komjáthi Imre lesz a vezér, hiszen szerinte a magyaroknak és különösen a párttagoknak ez kell, ahogy a Mandinernek is fogalmazott. De azt is kijelentette a politikus, hogy