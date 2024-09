Több száz katona drámai küzdelmet folytat az árvíz ellen a Dunakanyarban

A mostani helyzet abban jelent plusz kihívást, hogy a 2013-as tapasztalatokat be kell építenünk a védekezésbe. A faluban van két patak, amelyeket a Duna visszaduzzaszt és az ott élők 11 éve szinte magukra voltak hagyva, azonban most a honvédség jelenlétének köszönhetően az ottani védvonalat is meg tudtuk erősíteni