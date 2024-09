Újabb részletek derültek ki a zalai gyilkosságról

Holtan találtak egy 28 éves nagykanizsai nőt hétfőn este Murakeresztúron egy családi házban – számolt be a Zaol.hu. Mint írták, sokkolta a településen élőket a haláleset híre, a kollátszegi településrészben élő nőt és volt férjét csak az utcabeliek ismerték, de ők is csak látásból. A rendőrség emberölés miatt elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen. A haláleset körülményeit vizsgáló Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a kirendelt orvos szakértő elsődleges megállapítása szerint a sértett halálát idegenkezűség okozta, ezért a bűnügyi osztályuk emberölés bűntett miatt indított eljárást.

Féltékenység és öngyilkossági kísérlet

Murakeresztúr kollátszegi településrészének nyugodt részén, a Principális-csatorna partján, a Szigeti utcában történt a bűncselekmény. Az egyik járókelő vonakodva mesélte, hogy félnek, mert még nincs meg a tettes. – Ez egy nyugodt, csendes utca itt Murakeresztúron, ki gondolta volna, hogy egy fiatal nőt itt meggyilkolnak. Korábban hallottunk zűrökről. Az elhunyt nő a férjével, Attilával három gyermeket nevelt. Többször féltékeny volt a nála bő tíz évvel fiatalabb nőre.

Előfordult olyan, hogy a férfi öngyilkosságot kísérelt meg: gyógyszereket vett be, és a hajszárítót a kád szélére tette. Majd küldött a feleségének egy fotót erről, aki ezt látva kihívta a mentőket.

A férfi a pszichiátriára került, de a gyerekeket nem kaphatta vissza. Aztán elváltak, a nő talán lemondott a gyermekeiről, akiket Attila szülei nevelnek Tatabányán. Azt nem tudni, hogy miért volt itt megint a hölgy.

Hozzátette: sokan azt gondolják, hogy a Murának ment, vagyis az öngyilkosságát tettre válthatta: a felduzzadt folyóba vetette magát.

Nem volt a benne a levegőben

– Jól ismertem Attilát, beszélő viszonyban voltunk – mondta egy idős hölgy, aki kérte a neve elhallgatását. Úgy folytatta: a nő februárban elment innen, a férfi vitte a gyerekeket bölcsődébe és iskolába Nagykanizsára. Aztán, amikor megtörtént az öngyilkossági kísérlet, a volt feleségre sem számíthattak a gyerekek, ezért kerültek Attila édesanyjához Tatabányára. – Szombaton beszéltem Attilával, aki mondta, hogy éppen a nagymamáját viszi bevásárolni. Semmi nem látszódott rajta, ugyanolyan volt, mint máskor – idézte fel. Gyorsan hozzátette: nem fél Attilától, gyakran szólt neki, hogy kaszálja le az árkot, tisztítsa ki a csatornát, mosolygott egyet és megcsinálta. Hihetetlen, hogy ő ilyet tett – vélekedett az idős hölgy.

A helyieket megdöbbentette az emberölés Fotó: Zaol/Szakony Attila

Polgár Róbertet, Murakeresztúr polgármesterét is megdöbbentette az eset, és, mint mondta, szomorú, hogy most emiatt kerülnek a hírekbe. Úgy emlékezett, hogy talán nem is volt ilyen gyilkosság a település modern kori történetében. – A rendőröktől értesültem, hogy megölhették ezt a nőt. Néhány éve költöztek a településre, a nő az év elején ment el. A család helyzetével akkor kerültünk kapcsolatba, amikor a gyámhivatal a gyermekeket a nagyszülőknél helyezte el. Néhány hónapja a családi ház, ahol a tragédia történt, eladó lett, úgy tudjuk, hogy a férfi szeretett volna elköltözni a szüleihez – jelentette ki a település vezetője.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt elfogatóparancsot adott ki Kránicz Attila ellen.