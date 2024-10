Alvilági frász: a TEK fogta el Turek feleségét és ügyvédjét, akiket súlyos bűncselekménnyel gyanúsítanak

Turek, a felesége és egyik védője is gyanúsított lett egy újabb büntetőügyben, ez derült ki a Döcher-gyilkosság egyik tárgyalási napján a parameter.sk tudósítása szerint.

A lap azt írta: az ügyésznő a tárgyalás reggelén kézhez kapott egy hivatalos tájékoztatást, miszerint az elsőrendű vádlott (U. Alex, becenevén Turek), valamint felesége és egyik ügyvédje, Soltész Attila András ellen büntetőeljárás indult a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI ) szeptember 30-án, hamis tanúzásra való felhívás kísérlete miatt.

Információink szerint a hatóság valóban meggyanúsította az érintetteket és úgy tudjuk, Turek feleségét és az ügyvédet a rendőrség felkérésére a Terrorelhárítási Központ (TEK) fogta el és állította elő Sátoraljaújhelyen, amikor a letartóztatásban lévő Tureket mentek meglátogatni a börtönbe. Úgy tudjuk, a nő lakásán, illetve az ügyvéd irodájában házkutatást is tartottak. Jelenleg mindketten szabadlábon védekezhetnek.

Az ügyben kerestük a rendőrséget is, tőlük a következő választ kaptuk:

az ORFK Kommunikációs Szolgálathoz érkezett alábbi megkeresésére válaszolva ezúton tájékoztatjuk, hogy 2024. szeptember 30-án Sátoraljaújhelyen két személyt fogott el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének a segítségével, egy folyamatban lévő büntetőeljárásban. Az ügyben a nyomozók hamis tanúzásra való felhívás kísérlete miatt három személyt hallgattak ki gyanúsítottként. A nyomozás érdekére tekintettel az üggyel kapcsolatban bővebb információt nem áll módunkban adni.

A Döcher-gyilkosság

Döcher Györgyöt és testőrét 1999. február 2-án délelőtt 11 óra tájban egy sötét, hosszú kabátot, fején kapucnit, arcán sálat viselő férfi gyilkolta meg a XV. kerületi Palotás presszóban. A bérgyilkos vélhetően egy 7.65-ös, cseh gyártmányú Scorpion géppisztolyból adott le húsz lövést. Egyik áldozatát tarkón, a másikat szembe lőtte. Döcher felesége és az asztalnál ülő negyedik férfi sértetlen maradt. A leszámolás alig néhány másodpercig tartott, majd a gyilkos sietve távozott.

A Csontkezű, illetve az alvilág hóhéra gúnynéven emlegetett Döcher likvidálásával kapcsolatban több verzió is napvilágot látott, felmerült egy meghiúsult fegyverüzlet miatti konfliktus, valamint titkosszolgálati szálakat is pedzegettek. Utóbbit azért, mert a gyilkosság helyszínén a katonai elhárítás több munkatársa is ott volt, ám a szerepüket tisztázták a nyomozásban.

A vádhatóság szerint a nehézfiú kivégzéséhez köze van Tureknek, akit a bűncselekmény felbujtójának tartanak. A másik vádlott B. Károly, ő elkövetőként vehetett részt a leszámolásban.

Tureket még 2021 októberében vette őrizetbe a Nemzeti Nyomozó Iroda a Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségével, B. Károlyt pedig ugyanazon a napon Németországban fogták el. A rendőrök mindkettőjüket előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd az ügyészség bő egy évvel később emelt ellenük vádat. Jelenleg mindkét férfi letartóztatásban van.

A szlovák maffia feje rábólintott a gyilkosságra

A gyilkosság előzménye a vád szerint az volt, hogy Turek (aki tagadja a bűncselekmény elkövetését) kapcsolata megromlott Döcher Györggyel, akivel sokáig elválaszthatatlan társak voltak. Nevük jól ismert volt az alvilágban, még az éjszakai élet legfajsúlyosabb figurái is tartottak tőlük. Az ügyészség a vádiratában azt állítja, hogy miután a viszony elmérgesedett, Turek megkérte a felvidéki maffia rettegett vezetőjét, Sátor Lajost, hogy ölesse meg egykori barátját. Sátor rábólintott a gyilkosságra, de cserébe azt kérte, Turek végezze ki riválisait, a Pápay klánt. Lényegében bartergyilkosságban állapodtak meg. A barterban elkövetett gyilkosság annyit jelent, hogy a merényletért a bűnbandák nem pénzzel fizettek, hanem barterüzlet köttetett, azaz egy másik kivégzéssel rendezték a számlát.

A Pápay Tibor vezette szervezett bűnözői csoportot nem sokkal Döcherék agyonlövése után, 1999. március 25-én végezték ki Dunaszerdahelyen, a Fontana étterem emeletén. A maffialeszámolást hárman követték el, egyikük a földszinten levő vendégeket tartotta sakkban, két elkövető pedig az emeleten a 113, gépkarabélyból leadott lövéssel tíz bandatagot ölt meg. A maffiózók azt hitték, razzia van a bárban, mivel a támadók kommandós öltözetben – „Mindenki a földre! Rendőri akció!” felszólítással – törtek rájuk.

A dunaszerdahelyi mészárlásban a szlovák hatóság szerint Turek mellett B. Károly is érintett, utóbbi személy ugyanakkor együttműködik a szlovák rendőrökkel. A férfit a magyar hatóság korábban egy bizonyítási eljáráshoz „kölcsönadta” a szlovákoknak: B. Károlyt a vérengzés helyszínére vitték, és „újrajátszatták” vele, hogyan történt a tízes gyilkosság.