Győrfi Pál az új ügyeleti rendszerről: az orvosok sikeresen és zökkenőmentesen végzik munkájukat

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a Magyar Orvosi Kamara (MOK) között egyre élesebb a vita az októberben bevezetett új egységes ügyeleti rendszerrel kapcsolatban – írja az Infostart.

Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője szerint a rendszer bevezetése óta Budapesten több mint ötezer beteget láttak el, a páciensek többsége enyhe tünetekkel fordul az ügyelethez. Győrfi hangsúlyozta, hogy a központi 1830-as telefonszám hívásával a betegek gyorsabban és egyszerűbben kaphatnak tanácsot vagy beutalót.

Az OMSZ álláspontja szerint az új struktúra növeli az ellátás hatékonyságát, hiszen a betegeknek már nem kell a kerülethatárokat figyelembe venniük, így bármely ügyeleti telephelyre bemehetnek, ahol megfelelő ellátást kaphatnak. Győrfi szerint az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy

az orvosok sikeresen és zökkenőmentesen végzik munkájukat, így az új rendszer jól működik.

A szóvivő továbbá kiemelte, hogy azok, akik egészségügyi állapotuk miatt nem tudnak eljutni az ügyeletre, házhoz hívhatják az OMSZ egységeit.

A MOK ezzel szemben hangsúlyozza, hogy a rendszer jelentős terhet ró az orvosokra. A kamara háziorvosi tagozatának vezetője szerint az új struktúra hosszú távon fenntarthatatlan, és túlterheltséghez vezethet. A MOK jelenleg gyűjti az első hónap tapasztalatait, hogy a betegektől és az egészségügyi dolgozóktól származó visszajelzések alapján javaslatokat tehessen a rendszer átalakítására.

A 1830-as telefonvonal túlsó végén 0-tól 7-ig skálázzák be a betegeket; Budapesten és vidéken is az a tapasztalat, hogy az ügyeletre a betegek 95-96 százaléka annyira könnyű vagy súlytalan tünetekkel érkezik, hogy érdemi terápiára, komoly ellátásra nincs is szükség, egy vizsgálat, esetleg tanácsadás elegendő.

Győrfi Pál reflektált a Magyar Orvosi Kamara háziorvosi tagozatvezetőjének nyilvános kijelentéseire is, aki azt mondta, az új rendszer nem működik, horrorterhelés alatt vannak az orvosok, a rendszer össze fog omlani.

„Hát jelentem, szó sincs erről. Az ügyeleti telephelyeken a betegforgalom átlagosan egy beteg óránként vagy ez alatt marad, én ezt semmiképpen sem nevezném horrorterhelésnek. Azt látjuk, hogy az orvos kollégák kiválóan végzik a munkájukat, béke és nyugalom van.”