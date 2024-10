Így búcsúzott Semjén Zsolt Potápi Árpád Jánostól

– Úgy tartja a mondás, hogy meztelenül jöttünk a világra és megyünk el innen. Ez abban az értelemben biztosan igaz, hogy nem viszünk magunkkal névkártyát, bankkártyát, de abban az értelemben nem igaz, hogy amikor életünk beteljesedik, akkor egy teleírt könyvet viszünk magunkkal, életünk teleírt könyvét – mondta Semjén Zsolt a Potápi Árpád János temetésén tartott búcsúbeszédében.

Az Index beszámolója szerint a miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta:

a feltámadásban mi támadunk fel, nemcsak a lelkünk, a szellemünk és a testünk, hanem az egész személyiségünk, minden emlékünkkel és kapcsolatunkkal.

– Árpád is az örökkévalóságba magával visz minket, mert élete teleírt könyvében benne vagyunk mi is – fogalmazott, hozzátéve: 57 év alatt Potápi Árpád János teleírta a könyvet, de az ő neve is beleíródott a nemzetpolitika, a magyar nemzet történetébe.

Potápi Árpád János magyar keresztény volt, a nemzetpolitikája sem pusztán magyar, hanem keresztény is

– hangsúlyozta Semjén Zsolt. – Minden nemzet Istennek egy gondolata, olyan sajátos gondolata, ami egyszeri és megismételhetetlen – mondta a miniszterelnök-helyettes. Hozzátette: ezért kötelességünk a magyarságunk megőrzése, kimunkálása és felmutatása a világ számára.

Semjén Zsolt búcsúbeszédében Potápi Árpád János másik sajátos karakterjegyének a szerénységet nevezte.

Munkatársam, bajtársam, barátom, nyugodj békében! De azért, olyan székelyesen, segíts minket odaátról

– búcsúzott Semjén Zsolt.