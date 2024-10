Még marad az eső, de már jobbak a kilátások

Pénteken is borult idő várható az ország teljes területén, ugyanakkor a déli, délkeleti részeken elvékonyodhat a felhőzet, de legfeljebb csak kevés helyen bukkanhat elő a nap – tájékoztatott a HungaroMet.

A felettünk lévő csapadékzóna fokozatosan északkelet felé húzódik, közben dél felől gyengül, szűnik is az eső. Estefelé már csak az északi tájakon eshet, ott is egyre kevesebb helyen, egyre gyengébb intenzitással. A déli, délkeleti országrészben néhol még villámlásra is számítani lehet. A döntően északias szelet több helyen élénk, a Nyugat-Dunántúlon erős, esetleg viharos lökések kísérhetik, a déli tájakon pedig a délnyugati, nyugati szél élénkül meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű,

de délkeleten ennél jóval magasabb értéket is mérhetnek. Késő este 9, 16 fok között alakul a hőmérséklet.

Éjszaka erősen felhős vagy borult, párás, foltokban ködös időben lesz részünk. Északon szitálás lehet, illetve a Dunántúlon hajnalban helyenként újból előfordulhat eső is. A nyugati, északnyugati szél az Észak-Dunántúlon élénk, Sopronnál olykor erős lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13 fok között alakul.

Szombaton nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Elszórtan előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szél több helyütt megélénkül, az Északnyugat-Dunántúlon néhol megerősödik. A délutáni órákban 14, 19 fok valószínű.