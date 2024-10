Szijjártó Péter is digitális állampolgár lett + videó

A Digitális állampolgárság programhoz csatlakozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is – számolt be a tárcavezető a közösségi oldalán. Szijjártó Pétert is meglepte, hogy mennyire egyszerű digitális állampolgárrá válni és minden okmány egy helyre kerül: az útlevél, a vezetői engedély és a személyi igazolvány. Mint az ügyintéző tájékoztatta, fog kapni egy értesítést a véglegesítésről, utána már semmi teendője nem lesz. A véglegesítéshez egy telefonszámra és egy email címre van szükség.

Lehet majd erkölcsi bizonyítványt igényelni, kormányablakba időpontot foglalni, valamint rendőri azonosításhoz szükséges QR-kód kerül a mobiltelefonba. Később még fejlesztések várhatók, melyekkel mindenféle közigazgatási ügyet lehet majd intézni – derült ki a külügyminiszter videójából.