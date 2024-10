Most lehet dönteni arról, ki érdemli a kétmilliós díjat a legkiemelkedőbb magyar teljesítményért

Október elsejétől a közönség dönthet arról, hogy a 25 idei jelölt közül kik kapják meg a Highlights of Hungary díjakat és az ezzel járó két-kétmillió forintos pénzjutalmat. A Highlights of Hungary 2013 óta minden évben olyan kiváló magyar egyéneket és közösségeket mutat be, akik kiemelkedőt alkottak saját területükön. A jelöltek széles skálán mozognak: zenészek, orvosok, pékek, tanárok, applikációk fejlesztői és hagyományőrzők is versenyeznek a díjakért.

A jelöltek kiválasztását neves nagykövetek végezték: Almási Kitti, Borbás Marcsi, Gyurta Dániel, Lackfi János és T. Danny. Több mint hatszáz ajánlásból állították össze a huszonöt jelöltet, akik között olyan inspiráló történetek találhatók, mint a Bethesda Mesetér projekt, a CanSatLAB, és a Zsigmond Malom Panzió tulajdonosai.

A szavazás a www.highlightsofhungary.hu oldalon érhető el, ahol a jelöltek kisfilmjei is megtekinthetők.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vasvári Tamás)