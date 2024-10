Újabb részletek derültek ki a Lakatos Márk ügyéről

Nem automatikusan, hanem a körülmények mérlegelése után határozott a nyomozás elrendeléséről Lakatos Márk ügyében a rendőrség – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a 444 megkeresésére. A baloldali propagandalapnak azt is írták, hogy az ügyben a szükséges nyomozási cselekmények folyamatban vannak, azonban azokról az eljárás érdekében nem adható bővebb tájékoztatás. A lap megkereste a II. kerületi Bolyai Gyermekotthont is, ahol a nyilatkozó fiatal saját állítása szerint élt. A sajtómunkások azt kérdezték tőlük, hogy van-e tudomásuk a videóról és az azon elhangzó állításokról, és kívánják-e kommentálni azokat. Azt is megkérdezték, hogy indul-e vizsgálat, tesznek-e bármiféle hivatalos lépést. A gyermekotthon munkatársai közölték velük, hogy nem tudnak válaszolni a kérdéseikre, mert azok egy folyamatban lévő büntetőeljárásra vonatkoznak.

Felvitte a lakására, majd kényszerítette?

Mint ismert, Ábrahám Róbert publicista, a Pesti Srácok volt újságírója hétfőn reggel a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy az ügyészségen járt, ahol több vallomást is leadott olyan súlyos bűncselekmények ügyében, mint gyermekprostitúció, nemi erőszak és emberkereskedelem. Az esetről készített videójában arról beszélt, hogy egy közszereplő homoszexuális kapcsolatra kényszerített egy árvaházban élő kiskorú gyereket. A videóban mindkét vallomásból hallhatunk részleteket:

a bántalmazott arról beszélt, hogy az érintett közszereplővel 15 éves korában találkozott először.

Elmondása szerint egy játszótéren találkozott egy férfival, aki a Batthyány téren található Sparig vitte el, ahol állítólag az ügyben érintett közszereplő átvette, majd felvitte a lakására, ahol orális szexre kényszerítette. A szexuális szolgáltatásért cserébe – a bántalmazott fiú állítása szerint – egy pár cipőt és pénzt ígértek neki.