Lakatos Márk felszívódott, nem árulja el, külföldön van-e

Köszi, de kiírtam, amit kellett – válaszolta szűkszavúan Lakatos Márk a Blikknek arra a kérdésére, hogy éppen hol tartózkodik most. A portál azért kérdezte a baloldali influenszert, mert úgy hírlik, külföldre távozott a róla szóló botrány kirobbanása után.

Ábrahám Róbert Facebook-bejegyzéseiben többször jelezte, hogy Lakatos Márk elszökhetett az országból. Erre utalhatott az is, hogy Lakatos lemondta nyilvános szerepléseit. Forrás: Facebook

Mint ismert, Ábrahám Róbert publicista, a Pesti Srácok volt újságírója hétfőn reggel a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy az ügyészségen járt, ahol több vallomást is leadott olyan súlyos bűncselekmények ügyében, mint gyermekprostitúció, nemi erőszak és emberkereskedelem. Az esetről készített videójában arról beszélt, hogy egy közszereplő homoszexuális kapcsolatra kényszerített egy árvaházban élő kiskorú gyereket. A videóban mindkét vallomásból hallhatunk részleteket:

a bántalmazott arról beszélt, hogy az érintett közszereplővel 15 éves korában találkozott először.

Elmondása szerint egy játszótéren találkozott egy férfival, aki a Batthyány téren található Sparig vitte el, ahol állítólag az ügyben érintett közszereplő átvette, majd felvitte a lakására, ahol orális szexre kényszerítette. A szexuális szolgáltatásért cserébe – a bántalmazott fiú állítása szerint – egy pár cipőt és pénzt ígértek neki.

Lakatos és a vezérszónok

Ismert, Lakatos Márk is támogatta azt a februári pedofilellenes, gyermekvédelminek nevezett influenszertüntetést, amelynek mottója az volt: „Odakint most szörnyek járnak”. A tüntetés másik arca, avagy egyik vezérszónoka a homoszexualitásával nyíltan kérkedő Osváth Zsolt („VV Zsolti”) volt, akivel kapcsolatban gyermekpornográfia bűntettének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a rendőrség egyelőre ismeretlen tettes ellen.

Osváth, a nyíltan homoszexuális youtuber egy általa közzétett, három évvel ezelőtt készült videófelvételen ismerte be, hogy pornográf képeket kért egy 18 év alatti fiútól.

Osváth Zsolt azzal védekezett, hogy nem tudta, hogy a fiatal fiú kiskorú.

Lakatos a közösségi oldalán számolt be arról, hogy súlyos vádakat fogalmaztak meg vele szemben, amelyeket visszautasít. Mivel az ügyben ismeretlen tettes ellen büntetőeljárás is indult, Lakatos Márk a posztjában azt is leszögezte, hogy a hatósággal teljes mértékben kész együttműködni, de azt itt sem árulta el, hogy külföldön van-e.

Magyar Péter leghangosabb támogatója emelte fel Lakatost?

Több baloldali influenszer és politikai aktivista előlépése után Nagy Ervin, a Tisza Párt egyik leghangosabb támogatója is kénytelen volt megszólalni Lakatos Márk botrányának ügyében, ugyanis szavai szerint a harminc éve tartó ismeretségük erre kötelezi őt – olvasható a baloldali politikai megmozdulásokon rendszeresen részt vevő, jelenleg a Tisza Párt aktivistájaként politikai szerepet játszó színész közösségi oldalán.

Nagy Ervin, a Tisza Párt aktivistája és a súlyos botrányba keveredett homoszexuális megmondóember, Lakatos Márk. Forrás: Facebook

Bejegyzésében azt írta, hogy bár szerinte az igazság teljes körű feltárása ebben a pillanatban létfontosságú és szimbolikus, „akkor is, ha az kegyetlen, fájó, de akkor is, ha általa csak egy ócska karaktergyilkosságra derül fény”, ugyanakkor amíg ez a pont el nem érkezik, ugyanúgy tekint Lakatos Márkra, mint arra az emberre, akit már harminc éve ismer. Fontos megjegyezni, hogy a mostani botrányban felhozott vádak egyelőre még rendőrségi nyomozás tárgyát képezik, a hatóságok nem is Lakatos, hanem ismeretlen elkövető ellen nyomoznak. Érdekesség, hogy a Tisza Párt aktivistája ismeretségről ír, miközben korábban a Spektrum Home csatornáján futó NőComment! című műsorban

Lakatos Márk arról beszélt, hogy ő egyenesen Nagy Ervinnek köszönheti a pályafutását, amely nem sokkal azután kezdett körvonalazódni, hogy végeztek a gimnáziumban.

– A divat mindig is érdekelt, a barátaim ezt tudták is rólam, így Ervin is. Szólt, hogy van egy főiskolás vizsgafilm, Gryllus Dorkával játszik benne, és egy kokaindílert kell alakítania. „Tudom, hogy neked sok bundád van, ilyen pimpes stílusban nyomod, adjál már kölcsön egy ruhát, segítenél jelmezekben?” – kérdezte Ervin akkor – emlékezett vissza a stylist, aki miután megismerkedett a rendezővel, az egész film jelmeztervezését megkapta.

Borítókép: Lakatos Márk (Forrás: Facebook/Lakatos Márk)