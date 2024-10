Magyar Péter embere, Nagy Ervin is megszólalt Lakatos Márk ügyében

Több baloldali influenszer és politikai aktivista előlépése után Nagy Ervin, a Tisza Párt egyik leghangosabb támogatója is kénytelen volt megszólalni Lakatos Márk botrányának ügyében, ugyanis szavai szerint a harminc éve tartó ismeretségük erre kötelezi őt – olvasható a baloldali politikai megmozdulásokban rendszeresen részt vevő, jelenleg a Tisza Párt aktivistájaként politikai szerepet játszó színész közösségi oldalán.

Bejegyzésében azt írta, hogy bár szerinte az igazság teljes körű feltárása ebben a pillanatban létfontosságú és szimbolikus, „akkor is, ha az kegyetlen, fájó, de akkor is, ha általa csak egy ócska karaktergyilkosságra derül fény”, ugyanakkor amíg ez a pont el nem érkezik, ugyanúgy tekint Lakatos Márkra, mint arra az emberre, akit már harminc éve ismer.

Nagy bejegyzése hangvétele alapján azonban nem tűnik túl magabiztosnak barátja ártatlanságában. Fontos megjegyezni, hogy a mostani botrányban felhozott vádak egyelőre még rendőrségi nyomozás tárgyát képezik, hatóságok nem is Lakatos, hanem ismeretelen elkövető ellen nyomoznak.

Hosszú évtizedek barátsága után jött a meglepődés

Érdekesség, hogy a Tisza Párt aktivistája ismeretségről ír, miközben korábban a Spektrum Home csatornáján futó NőComment! című műsorban Lakatos Márk arról beszélt, hogy ő egyenesen Nagy Ervinnek köszönheti a pályafutását, amely nem sokkal azután kezdet körvonalazódni, hogy végeztek a gimnáziumi évekkel.

A Blikk évekkel ezelőtt így írt a műsorban elhangzottakról:

– A divat mindig is érdekelt, a barátaim ezt tudták is rólam, így Ervin is. Szólt, hogy van egy főiskolás vizsgafilm, Gryllus Dorkával játszik benne, és egy kokaindílert kell alakítania. „Tudom, hogy neked sok bundád van, ilyen pimpes stílusban nyomod, adjál már kölcsön egy ruhát, segítenél jelmezekben?” – kérdezte Ervin akkor – emlékezett vissza a stylist, aki miután megismerkedett a rendezővel, az egész film jelmeztervezését megkapta – mesélte Lakatos Márk.

Erről nem hallott Nagy Ervin?

A fentiek fényében mindenesetre meglepő, hogy Nagy Ervin – aki a gyermekvédelmi tüntetések alatt is aktívan támadta a kormányt – bejegyzése alapján úgy tűnik, hogy eddig nem jutottak el hozzá barátja, a nyíltan homoszexuális balliberális divattervező-celebbel, Lakatos Márkkal kapcsolatos botrányok.

Mint ismert, idén márciusban egy fiatal fiú kereste fel a Bors szerkesztőségét, és részletesen elmesélte, hogyan ismerkedett meg Lakatos Márkkal, a neves influenszerrel, még kiskorú fiúként. Hogyan kérte el Lakatos a telefonszámát, hogy aztán nyomban beindulhasson a ravaszul kitalált „befűzés”, rábeszélés, „nyomásgyakorlás”. A lap közölte a fiú és Lakatos csetelését, amelyben hiába jelentette ki a kiskorú fiú, hogy az identitásán nem tud és nem is akar változtatni, csak a lányok vonzzák, Lakatos még hosszú ideig nem adta fel…

Riportalanyunk szerint Lakatos Márk több más kiskorú barátjánál is hasonló módszerekkel próbálkozott. Nagyon kedvelte a fiatal sportolókat, különös tekintettel a vízilabdásokra. Akik aztán csúnyán elhajtották. De ők is őrzik telefonjukban a „beetetés” bizonyítékait

– fogalmazott a Bors cikke.

Lakatos szerint probléma a gyermekvédelmi törvény Lakatos Márk az InStyle magazinban 2023. augusztus 11-én a hatályos gyermekvédelmi törvények kapcsán úgy fogalmazott: „Jelen pillanatban van egy törvény, ami arról szól, hogy 18 éves korig tilos a gyerekeknek megmutatni, hogy másként is lehet szeretni, élni, és tilos erről őket felvilágosítani, ami szerintem egy alapvető probléma, mert attól nem válik senki meleggé, és nem történik vele semmi, hogy a világot megismeri".

Ábrahám Róbert tett feljelentést

Mint ismert, Ábrahám Róbert publicista a Youtube-csatornáján közzétett videójában bemutatta egy, a történtekkor 15 éves fiú történetét. A fiú állítása szerint Lakatos Márk egy kerítő útján arra vette rá, hogy egy divatos cipőért és némi készpénzért cserébe szexuális szolgáltatásokat nyújtson neki. A videón a fiatalember azt is elmondta, hogy Lakatos Márk lakásán, ahová kiközvetítették, végül olyan cselekmény végrehajtására is rávette őt a televíziós személyiség, amely eredetileg nem is volt megbeszélve, ő nem akarta azt, ám pszichés nyomást gyakorolt rá.

Az áldozat elmondta: ő addig heteroszexuális volt, ám a homoszexuális aktus elbizonytalanította természetes nemi identitásában, és úgy kifordította önmagából, hogy két évvel később homoszexuális prostituált lett.

A felkavaró videóriportban egy árvaházi nevelő is nyilatkozott, azt állította, hogy Lakatos Márknak külön embere volt arra, hogy vadásszon a kiszolgáltatott, nincstelen, család nélküli árvaházi fiúkra, majd a beígért ellenszolgáltatásokért leszállítsa őket a divattervezőnek.

A fiú videóvallomását – egy feljelentés keretében – eljuttatták a Fővárosi Főügyészségnek. Onnan a feljelentést megküldték a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, amely azonnal nyomozást indított ismeretlen tettes ellen.

Lakatos tagad

A botrány kirobbanása után Lakatos Márk hat napig nem szólalt meg, majd vasárnap reggeli közleményében – konkrétumok nélkül – tagadta az őt ért vádakat, és ártatlanságát hangoztatta.

Ábrahám Róbert a hétvégén tüntetést is tartott az ügy miatt Lakatos lakása közelében, ugyanis szerinte a baloldali médiában teljes hírzárlat övezte az esetet. Az akció sikeresnek bizonyult, ugyanis a tüntetésen több százan megjelentek – erről ide kattintva érhető el lapunk beszámolója.

Nagy Ervin, a Tisza Párt aktivistája és a súlyos botrányba keveredett homoszexuális megmondóember, Lakatos Márk. Fotó: Facebook

Egymás kezét mossák a baloldali megmondóemberek

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, szombat este, talán az elsőként megszólalt Vona Gábor, a Második Reformkor nevű ellenzéki párt vezetője, egykori Jobbik elnök, ezután pedig sorra előbújtak a balliberális megmondóemberek is. Reagált a történtekre Pottyondy Edina, és Mérő Vera is, akik reakcióikban mint azt sugallták, Lakatos ellen lehetséges, hogy lejáratókampány folyik, egyben sürgették a hatóságokat, hogy minél előbb derítsék fel az ügyet.