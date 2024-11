Januártól ingyenes az utazás kutyával és a kerékpárral is

– Minden józan gondolkodású embernek abszolút igénye, hogy társállattal, kutyával lehessen utazni – mondta lapunknak Szilágyi István, a Fehérkereszt Állatvédő Liga elnöke.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Fidesz fővárosi frakciójának javaslatára januártól a vármegyebérleteseknek, a diákoknak és a nyugdíjasoknak nem kell fizetniük a kutyájuk vagy a kerékpárjuk után a MÁV–Volán járatain. Szentkirályi Alexandra a Fővárosi Közgyűlésnek is előterjesztette a javaslatot, amit az elfogadott, így a BKK járataira is érvényes lesz a változás.

Szilágyi István szerint azonban felmerül a kérdés: mennyire ismerik a gazdák kutyájukat?

Szerinte annak, aki nem utazott még tömegközlekedési járművön a házi kedvencével, fontos figyelnie az állatot, hogy mennyire szokatlan és idegen neki az új közlekedési eszköz.

Hozzátette: feltételezhető, hogy aki kutyájával utazik, annak házi kedvence már átesett egy minimális engedelmességi gyakorlaton, így valószínű, hogy csak a gondos gazdák fognak így utazni. A tömegközlekedési eszközökön a többségnek el kell viselni a kutyákat.

– Reméljük, hogy győzni fog a tolerancia az intoleranciával szemben

– mondta.

Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke szintén hasznos ötletnek tartja a kezdeményezést. Emlékeztetett, a kerékpározással kapcsolatos fejlesztések rendszerint eddig a belvárosra összpontosítottak, a külvárosok kerékpárútjai el lettek hanyagolva. Megemlítette, hogy a XVIII. kerületből nagyon nehéz a XIX. kerületbe jutni kerékpáron a kivilágítatlan utak miatt, így a két vasútvonalnak köszönhetően a külvárosi kerékpárosoknak előnyük származhat a kezdeményezésből.