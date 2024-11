Magyar Péter felmondta Manfred Weber háborúpárti leckéjét

Felesleges a háborús veszélyhelyzet Magyarországon, idézte Magyar Péter korábbi kijelentését parlamenti felszólalásában Menczer Tamás – ami a közösségi oldalára feltöltött videójában látható. A Tisza Párt elnöke többször hangoztatta a magyar kormányt kritizálva, hogy háborús veszélyhelyzet sehol nincs Európában, csak Ukrajnában meg Oroszországban, meg Magyarországon.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: Magyar Péter akkoriban jelentette ki mindezt, amikor az előző ukrán főparancsnok azt mondta, hogy elkezdődött a világháború, és a német védelmi miniszter és a francia külügyminiszter is világosan felhívta a figyelmet arra, hogy milyen közel állunk a világháborúhoz. Ezeket nyilvánvalóan a háborúpárti és magyarfóbiás Manfred Weber előírása és diktátuma alapján mondta Magyar Péter

– értékelt Menczer Tamás.

Fotó: Teknős Miklós

– Ezek szerint a Tisza Párt nem akarja megvédeni Magyarországot, nem akarja, hogy kimaradjunk a háborúból, mi azonban továbbra is, a kormány és a kormánypártok továbbra is mindent meg fogunk tenni azért, hogy legyen tűzszünet, legyen béke, és amíg ez nincs, addig is kimaradjunk a háborúból – közölte Menczer Tamás.