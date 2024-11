Magyar Péter kozmetikázhatta a Kossuth téri tüntetés kiadásait

Hetek óta jelennek meg újabb és újabb titokban rögzített hangfelvételek Magyar Péterről és a Tisza Pártról. Hétfőn egy olyan rövid részletet juttattak el ismeretlenek a sajtónak, amelyen Radnai Márk, Magyar Péter alelnöke beszél a párt zavaros pénzügyeiről – számolt be a Világgazdaság. Felidézték, Radnai azzal kezdi, hogy amikor átvette a Tisza operatív vezetését, akkor 50 millió forintos mínuszban voltak. Abban az időben 16-an dolgoztak a pártnak, ami a felvétel időpontjában már 80-ra ugrott. Többször hivatkozott egy Dezső nevű férfire, aki Radnai szerint

mindenre rábólintott, amit a Peti akart, és kiszórt kib…szott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére.

Magyarnak félnek nemet mondani

Valószínűleg Farkas Dezsőről, a Magyar Péter mögött álló egyik üzletemberről lehet szó. Ő volt a Tisza Párt júniusi választásokat megelőző kampányának és országjárásának operatív vezetője, a „Hősök terei izé” pedig a Tisza kampányzáró rendezvénye.

A Tisza alelnöke azt is állítja, hogy Dezső nem mert nemet mondani Magyarnak, az utolsó pillanatban nem voltak szerződések és számlák.

Ez is érdekes részlet, azonban ennél is érdekesebb az az állítás, amely szerint a Hősök terére szervezett pártrendezvény 103 millió forintot emésztett fel. Ezt az összeget Magyar Péter még kedden este egy videóban megerősítette. Arra is kitért, hogy az október 23-i eseményük is 50-100 millió forintot vitt el, de a korábbi, áprilisi, Kossuth térre szervezett nagygyűlés költségét is óriásinak nevezte. Pedig ez utóbbi a Tisza hivatalos beszámolója szerint mintegy 28 millió forintból kijött, ami tehát a negyede a Hősök terei eseményének, legalábbis papíron.

Szakértők: A 28 milliós összeg irreális

A Világgazdaság több, nagyobb tömegrendezvény szervezésében évtizedek óta jártas szakértővel beszélt arról, hogy vajon melyik a reális összeg a Tisza rendezvényeinek költségét illetően: a 28 millió forintos Kossuth téri vagy a 103 millió forintos a Hősök terén rendezett. A szakemberek a téma érzékenysége miatt név nélkül nyilatkoztak.

Teljességgel egyetértettek abban, hogy a százmilliós összeg vehető komolyan, a 28 milliós értelmezhetetlen.

– Ebből legfeljebb egy pár száz fős eseményt lehet tető alá hozni, nem egy tízezres politikai megmozdulást – fogalmazott egyikük. Megjegyezte, hogy legfeljebb akkor lenne esély harmincmillió forint alatt tartani egy ilyen programot, ha az érintett cégek és a munkerő ingyen dolgoznának, erre azonban kevés esély látszik.

Nemcsak a hang-, a fény- és a színpadtechnika kerül sokba, hanem területhasználati díjat is kell fizetni, a rendőrségi külön biztosítás sem ingyen van. Ráadásul komoly élő munkaerőt és szaktudást is igényel az infrastruktúra felépítése, aminek a bérvonzata sem aprópénz. Arról nem beszélve, hogy a rendezvényszervezés piacán is drágulás ment végbe az elmúlt időszakban.

Magyar Péter jó okkal titkolódzhat a Tisza-pénzekről

Mindezek fényében kijelenthető, hogy a 28 milliósnak mondott Kossuth téri tiszás tüntetés aligha életszerű, pláne hogy a másik két nagyobb, Magyar Péterék által szervezett pártesemény a saját közlésük szerint is százmilliós összegre rúgott. Sokkal inkább azt lehet becsülni, hogy a parlament előtti gyűlés számlája is hasonló nagyságrendet, 100-150 millió forintot mutatott.

Már csak az a kérdés, hogy Magyar Péterék miért vallottak be ennél jóval kevesebbet. Ennek lehet köze – de ez már hangsúlyozottan a spekuláció kategóriája – a párt finanszírozásához. Április elején a Tisza pártként még nem is létezett, Magyar Péter, aki maga is az előző hetekben robbant be a köztudatba, pusztán egyesületi formát alakított. Igaz, lehet, hogy mostanra húszezer támogatójuk van, de a tavasz első hónapjában ennek még nyoma sem látszott. Magyar Péter annak idején maga is azt közölte, hogy a tüntetés költségeit részben saját pénzből, részben tárgyi felajánlásokból és ingyenesen biztosított szolgáltatásokból teremtik elő.

A 28 millió forint sem kevés, de azt még talán össze lehet így kalapozni, azonban egy százmilliós összeget már aligha.

Márpedig ezt a pénzt bele kellett ölnie a Kossuth téri rendezvénybe, ahogy a Hősök tereibe is, vagy a Széna téri október 23-i eseménybe. Azt is szem előtt kellett tartania, hogy ne lehetetlenítse el a Tisza mindennapi működést, tehát kvázi likvid 100-100 millióknak kell és kellett rendelkezésre állniuk. Hogy ezt miből és hogyan oldja és oldotta meg Magyar Péter, illetve most már a pártja, azt egyelőre jótékony homály fedi, dacára a Tisza pénzügyi jelentéseinek. Az ígéret szerint az idei harmadik negyedévi elszámolást még a héten nyilvánosságra hozzák, hátha abból több részlet kiderül a párt finanszírozásáról.

A friss hangfelvételre reagálva egyelőre annyit jeleztek, hogy sem korábban nem kaptak, sem most nem kapnak állami támogatást, kizárólag közösségi támogatásból fedezik a kiadásaikat. Egyúttal azt is közölték, hogy állnak minden pénzügyi vizsgálat elé.