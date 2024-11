Nem Magyar Péter az első baloldali politikus, aki nekiesett a sajtónak

Magyar Péter hozzáállását a újságírókhoz mutatja az az októberi megjegyzése, miszerint „a 2026-os országgyűlési választás után megteremtjük a kiegyensúlyozott médiakörnyezetet, propaganda nélkül, amit az első nap fogunk megszüntetni”.

– Innen is javaslom a propagandistáknak, hogy legkésőbb 2026 márciusában kezdjék el nézegetni az álláshirdetéseket, és a helyükben az utóbbi pár évet kitörölném az önéletrajzomból, és inkább azt mondanám, hogy családi okokból otthon tartózkodtak, vagy nem tudom – fogalmazott Magyar, aki még hazugságra is megpróbált rávenni számára nem kívánatos újságírókat. Magyar Péter volt az is, aki tavasszal az M1 egyik női munkatársát alázta meg nyilvánosan ahelyett, hogy a feltett kérdésre válaszolt volna.

De nem Magyar Péter az egyetlen a pártban, aki így bánik az újságírókkal. A Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk fizikai bántalmazást is kilátásba helyezett egy újságíróval szemben, az újdonsült politikus kártékony csótányhoz hasonlította és ujjtöréssel fenyegette meg Koltai Tamást színikritikust, aki kemény kritikát írt az egyik előadásáról.

Az újságírók vegzálása egyébként nem Magyar Péter saját „találmánya”. Emlékezetes, a Momentum elnökeként Fekete-Győr András az Origó főmunkatársát inzultálta a munkahelyén, de a jogerősen elítélt Fekete-Győr András volt az is, aki 2021-ben arról beszélt, ő a jobboldali újságírókat eltiltaná a foglalkozásuktól, eltiltaná a hivatásuk gyakorlásától.

A Demokratikus Koalíciótól sem áll távol az erőszak, az idén februárban jogerősen elítélt Varju László országgyűlési képviselő 2018-ban a politikustársaival együtt randalírozott és betört az MTVA épületbe, összetűzésbe kerülve az ottani biztonsági szolgálattal. A képviselő egy biztonsági őrnek nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott, így Varjut testi sértésben is bűnösnek találta a bíróság.

Emlékezetesen agresszív és erőszakos fellépés volt az is, amikor Veres János korábbi pénzügyminiszter még 2006-ban lefejelte a Hír TV kameráját, miközben egy önkormányzati egyeztető fórumról távozott. Veres később szóban is megerősítette, nem véletlenül fejelte le a televízió munkaeszközét. Mint mondta, az egyeztetésen volt olyan televíziós társaság, amelyiknek nem szeret nyilatkozni.

Gyurcsány Ferenc több Facebook-posztjában és a tavalyi évadnyitó beszédében is félelemkeltően szólalt meg, a sajtó munkatársait fenyegette.