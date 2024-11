Pintér Sándor megszólalt, elmondta, mi várható az egészségügyben

Növelné az ellenőrök számát is, belőlük most összesen száz van, de a belügyminiszter úgy látja, háromszáz ellenőrnek kellene működnie az egészségügyben. Szóba került még egy égető probléma, amelyre már meg is találták a megoldást. A betegek az empátia hiányáról, modortalanságról, durvaságról panaszkodnak az egészségüggyel kapcsolatban, amelyen a tárcavezető szerint lehet változtatni, hiszen a rendőrségen is sikerült annak idején. „Korábban az volt a közvélekedés, hogy minden rendőr bunkó, mostanra viszont elismert lett ez a szakma is Magyarországon” – fogalmazott. Elárulta azt is, az egészségügyi személyzet hozzáállásának javítása érdekében

az országos kórházi főigazgató évi kétszeri oktatást rendelt el.