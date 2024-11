Sokkot kapott a baloldal Trump győzelmétől

„Mar-a-Lago hívja Budapestet! Megvolt a választások utáni első telefonbeszélgetésünk Trump elnökkel. Nagy terveink vannak!” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán nem sokkal azután, hogy eldőlt, az Egyesült Államokban a republikánus elnökjelölt nyerte az elnökválasztást. A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök közötti szoros politikai szövetséget bizonyítja, hogy Donald Trumppal a megválasztása után elsőként Orbán Viktor beszélt Európában.

A magyarországi baloldal azonban szó szerint vesztese lett az amerikai elnökválasztásnak, a demokraták bukásával ugyanis gyengülhet a külföldi politikai és anyagi támogatás is.

Trump győzelmével elapadhat mindaz a nyugati segítség, amelyet eddig megkapott a hazai baloldal, amelynek a legnagyobb ütőkártyája a nyugati segítség, ide értve a közösségi oldalak mellett a kutatások megosztását, know-how, szakértelem és egyéb soft power támogatást.

– Az ellenzék sokkot kapott, mert ők azt a taktikát követték az elmúlt 14 évben, hogy külső anyagi és politikai segítséggel, támogatással akarták megnyerni a hazai választásokat. És igaz ez Magyar Péterre is, hiszen a Tisza is további anyagi támogatást remélt – fogalmazott lapunknak Nagy Ervin, aki szerint

Magyar Péternek el kell gondolkodnia azon, hogy jó-e az a taktika, hogy külföldi támogatásban bízva akarnak kormányt buktatni.

– Ez a DK-nak és a Momentumnak nem jött be, talán a Tiszának is felül kéne vizsgálni, jó úton jár-e – tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy a Tisza távolmaradása a január 12-i időközi Tolna vármegyei időközi választástól egy új stratégia része lehet-e, Nagy Ervin azt mondta, óvatosság és olyan tények ismerete állhat a háttérben, amiket Magyar Péterék nem hoznak nyilvánosságra. – Ő láthat olyan belső méréseket, ami nem egyezik a nyilvános közvélemény-kutatások eredményével, miszerint a Tisza már erősebb a kormánypártoknál.

Az, hogy nem indulnak el, azt bizonyítja, hogy egyáltalán nincs szervezeti erőforrás, így hamar kipukkadt a lufi

– vélekedett Nagy Ervin, hozzátéve, az idő is kevés ahhoz, hogy anyagi támogatókat kerítsenek a jelen helyzetben.

Nagy Ervin szerint azzal, hogy Trump nyert, a baloldal első érzése nyilván az volt, hogy az eddigi amerikai támogatás megszűnhet, az amerikai kormány, és az amerikai nagykövetség szorítása gyengülni fog, amit az ellenzék most úgy él meg, hogy ezzel meggyengültek az esélyek a 2026-os választásra. Az elemző úgy látja, Trump győzelme hatással lesz a belpolitikai küzdelmekre, de nem azért, mert Orbán Viktornak erősebb szövetségese lesz a világban – ez az európai színtéren fogja segíteni a magyar miniszterelnököt –, hanem azért, mert gyengülni fog a nyomás, amit az amerikai kormány a nagykövetségen keresztül gyakorolt. Azt, hogy az ellenzék ne találná meg a lehetőségét annak, hogy a külföldi támogatásokat összeszedje, legyen az politikai vagy anyagi, Nagy Ervin nem látja annyira veszélyesnek.

– A demokrata adminisztráció azon része, amely beavatkozott a magyar belpolitikába, vagy a Soros-hálózat Trumptól függetlenül működni fog. Lehet, hogy kevesebb energiájuk és figyelmük lesz Magyarországra, de magának Soros Györgynek szívügye, hogy Orbán Viktor bukjon, hogy a nyitott társadalom elveit itt is előre mozdítsa, ennek érdekében a támogatási formákat meg fogják találni 2026-ig, ebben ugyanis eddig is elég kreatívak voltak

– mondta az elemző, hozzátéve, a civil szervezetek vagy az NGO-k attól függetlenül is működnek, hogy ki vezeti az Államokat. – Tény, eddig volt egy összeborulás is a Biden-adminisztrációval, ami ezt elég nyíltan csinálta, gondoljunk arra, miként avatkozott be a nagykövetség a magyar politikába. Ha Kamala Harris nyer, csak fokozódott volna az, amit Biden alatt megéltünk. Harris ugyanis még inkább támogatta volna a magyar ellenzéket, a sokkos állapot épp ezért arra is vonatkozik, hogy mi az amit vártak, nem pusztán az, hogy mi az ami lett – mondta az elemző. Hangsúlyozta, a baloldalon abban bíztak, hogy nem egy ilyen centrista Biden fogja irányítani az adminisztrációt, hanem

egy sokkal agresszívabb, agilisabb, rámenősebb erősebb hátszelet adó Harris nyer, akinél nyíltabb is lett volna a beavatkozás a hazai politikába, és erősödött volna a nyomás, amit a Trump-adminisztráció alatt nem élvezhetnek majd.



