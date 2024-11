Új bűncselekménytípusról és egy rejtélyes rablásról beszélt Bráda Balázs rendőr alezredes

Többek között egy rejtélyes bűncselekményről és a frissen bevezetett testkamerás rendszerről is beszélt Bráda Balázs rendőr alezredes, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság bűnügyi igazgatóhelyettese a Budapesti Zsaruk Podcast adásában –írta az Infostart.

A lopásokon kívül jellemző bűncselekményi kategóriák az illegális migrációval kapcsolatosak, ilyen az embercsempészés és a közokirat-hamisítás. Jellemző a természetkárosítás, illetve garázda jellegű cselekmények is – mondta Bráda Balázs.

Aranyrudak tűntek el rejtélyes módon a poggyászból

A rendőr alezredes kiemelt egy olyan ügyet, amely egy kínai állampolgár bejelentésével kezdődött: azt állította, hogy nagy mennyiségű készpénz és aranyrudak tűntek el a poggyászából. Ezt kétkedve fogadták, de aztán a bőrönd röntgenfelvételein láthatóak voltak az értékek.

– A széles körű adatgyűjtés és utána a nyomozás eredményeképpen sikerült megtalálnunk az elkövetőknél az ellopott értékeket, vagyis az aranyrudakat – mondta Bráda Balázs.

Hozzátette: – Az eset még a testkamera alkalmazásának kezdete előtt történt, az értékek a repülő csomagteréből tűntek el. A tulajdonos Budapesten szállt fel a repülőre és a leszállás után, a távolból tette a bejelentést a lopásról – emlékezett vissza a szokatlan esetre a rendőr alezredes.

Egy új műfaj: az utazó bűnözők, és egy magyar kuriózum

Bráda Balázs elárulta, léteznek már utazó bűnözők is. Ezek az emberek megveszik a legolcsóbb repülőjegyeket és egy nap akár két-három reptéren is megfordulnak, hogy ott a vámmentes üzleteken nyerészkedjenek. A Ferihegyi repülőtér emberei több nemzetközi reptérrel is kapcsolatban állnak ilyen jellegű bűncselekmények miatt.

A rendőr alezredes felhívta rá a figyelmet, hogy a „csomagdézsmálások” ellen számos intézkedést vezetett be a repülőtér, egy csaknem kétéves projekt eredményeként érték el, hogy a földi kiszolgálók már kötelezik a munkavállalóikat testkamerák használatára.

Ez ugyanakkor kuriózum, más repülőtereken ugyanis még nem működik ilyen módszer.

Borítókép: A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (Forrás: Budapest Airport/Baranyi Róbert)