Itt a bizonyíték, Magyar Péter hazudott a választóinak

– Péter, azért ez nem volt kicsi hazugság – mondta közösségi oldalán közzétett videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi vezetőjének videójában látható egy felvétel is, amelyen Magyar Péter a következőket mondja a pártja gyűlésén: – A Karácsonnyal kötendő bármiféle politikai háttéralku a Tisza Párt részéről kizárt.

Létrejött a szivárványkoalíciós paktum

Szentkirályi Alexandra rámutatott, ehhez képest most mégis lepaktált Magyar Péter Karácsonnyal is, a DK-val is és Vitézyvel is.

A főváros törvénytelen csődköltségvetését mind, együtt szavaztátok meg a közgyűlésben. Akkor jól értem, hogy nektek belefér az, hogy Karácsonyék csődbe vitték Budapestet?

– tette fel a kérdést a fővárosi politikus, majd megjegyezte, az ügy kapcsán Gyurcsány polgármestere is elégedetten nyilatkozott a kamerák előtt a Tisza Párt döntéséről.

A Fidesz fővárosi vezetője Magyar Péter további kijelentéseire is emlékeztetett: – A Tisza Párt semmilyen politikai alkut, semmilyen politikai együttműködést nem fog kötni – mondta beszédében a Tisza Párt első embere.

– Gratulálok, Péter! Nem kicsi elismerés ez, jár a Gyurcsány-díj

– reagált Szentkirályi Alexandra a fejleményekre.