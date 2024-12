Itt az újabb sarc: Pikó drasztikusan megsarcolná a józsefvárosi bérlőket is

Két év alatt több mint harminc százalékkal növelné a lakbéreket. Ezzel még a saját számításaik szerint is több mint háromezer józsefvárosi családnak nőne a havi rezsiköltsége mintegy húszezer forinttal. Sőt, 2027-től évi rendszerességgel emelkednének a lakbérek. Teszik ezt úgy, hogy a baloldali városvezetés mintegy kétszer annyi pénzből gazdálkodik – jelenleg 49 milliárd forintból –, mint a jobboldal idejében, amikor ennek látszata is volt, látványos fejlődésen ment át a kerület, nem úgy, mint most