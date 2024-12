„Legyen malacod!” – Miért is azt esszük szilveszterkor, amit?

Ahogyan a karácsonyhoz, úgy a szilveszterhez is köthetők kötelező fogások. Ezeket az ételeket egykor nem véletlenül avatták az ünnepi menü részévé: szimbolikus jelentésükkel kiérdemelték, hogy évek múlásával is bérelt helyük legyen ünnepi asztalunkon.

Malacot szilveszterre

Szilveszterkor sok házban malacsült kerül az asztalra, és ennek több oka is van. Egyrészt azért vált a malac az évforduló állatává, mert orrával előretúr, azaz a jövőbe mutat, és közben még a szerencsét is kifordítja a földből. Más feltételezések szerint az állat kövérsége, hája az, amiért egy tisztességes szilveszteri lakomából sem maradhat ki a malacos fogás – egykor úgy vélték, az állat kövérsége a jóllétet szimbolizálja. Ha idén malacot tennénk az asztalra, ezt a receptet ajánljuk.

Pénzhozó lencse

A lencse bőségre és gazdagságra utal az új évben, színe és kerek formája pedig a pénzt szimbolizálja. Ha máskor nem sűrűn eszed, akkor legalább újévkor pótold, már csak azért is, mert nagyon egészséges, és persze szerencsét is hozhat. Legtöbben főzelékként vagy levesként tálalják, de salátaként is megállja a helyét.

Szilveszteri pezsgőzés

Éjfélkor mindenki pezsgővel koccint. Na de miért is? A népszokás szerint ha pezsgőt kortyolgatunk 31-én, akkor fényűző év vár ránk, ha pedig egy picit még ki is lötyögtetjük a pohárból, akkor egy nagyobb pénzösszegre is számíthatunk.

Kerülendő kapirgálók és halak

A Mindmegette hagyományokat összegző írása szerint vannak azonban olyan ételek is, amelyeket szigorúan tilos szilveszterkor fogyasztani. A szárnyasok elrepülhetnek a szerencsével, a vadak elfutnak vele, a rákok visszafelé haladnak, ezért szintén nem ajánlott belőlük enni. A magyar hagyomány szerint a hallal elúszik a szerencse, így ezt sem érdemes az év utolsó és az új év első napján fogyasztani.

