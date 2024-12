Magyar Péter elért egy olyan ponthoz, hogy fel kellett neki mutatni egy erkölcsi stoptáblát + videó

– A modern politika következmények nélküliségének ékes példája – sajnos –, hogy Magyar Péter lehet ma Magyarországon az ellenzék vezetője, a „legnagyobb kihívó” – mondta lapunknak Magyar Péter pécsi botrányáról Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Magyar Péter egy pécsi gyermekotthonnál folytatta országjáró körútját, amely előtt Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója és Fülöp Attila, a Belügyminisztérium államtitkára várta.

A Tisza Párt elnöke heves szóváltásba keveredett a két kormánypárti politikussal. Az ellenzéki politikus agresszívan igyekezett kitérni a számára kínos témák elől, majd a vita hevében arrébb is lökte Menczer Tamást.

Szánthó Miklós szerint a Tisza Párt elnöke most ért el egy olyan ponthoz, hogy fel kellett neki mutatni egy erkölcsi stoptáblát, ahogy ez a pécsi gyermekotthon előtt meg is történt.

Bár a nyilvános közbeszéd és közszereplések lealjasításának nagy hagyománya van a magyarországi baloldalon, Magyar Péter elmúlt hónapokban tanúsított ámokfutása dimenzióugrást jelent egy sötét lyukba

– mutatott rá a főigazgató. Felidézte: „a megboldogult SZDSZ aranykorából, akár a Gyurcsány-időszakból emlékezhetünk arra, hogy a baloldalt sosem zavarta a valóság”. Szerinte Magyar Péter jellemzően a 21. századi „post-truth”, azaz igazság utáni korszak terméke: teljesen mindegy nekia, hogy mik a tények vagy mit követelnének meg az alapvető emberi normák, úgy gondolja, hogy azt hazudhat, amit akar – hiszen úgysem lesz semminek se következménye.

Ezt a közéleti barbarizmust nemcsak nálunk, de világszerte a progresszív, liberális oldal honosította meg, mely saját magára semmiféle erkölcsi mércét nem vonatkoztat, mást viszont nagyképű gőggel elítél vagy felelősségre von

– mutatott rá Szánthó Miklós. Szerinte ez történik most is: egy családon belül erőszakoskodó, éjszakai botrányhős, aki saját képviselőtársait „Soros-ügynöknek”, „agyhalottnak”, szimpatizánsait „büdös szájúnak”, idősebb voksolóit „nugydíjaskommandónak” tartja, most egy gyermekekért aggódó, felelős politikusként próbálja magát feltüntetni, illetve ezzel próbálja lealibizni, hogy ő „fontos dolgokat” csinál európai parlamenti képviselőként.

Ezen, gerincességet csak nyomokban tartalmazó viselkedés miatt szükséges őt a valóságban is szembesíteni önmagával – illetve a választók számára is nyilvánvalóvá tenni a nyilvánvalót

– fogalmazott az elemző.

Szerinte amit Magyar Péter csinál, azt úgy hívják, bizalomlopás: magát hamis színben feltüntetve akarja elnyerni a választók szimpátiáját.

A főigazgató úgy látja, ahogy a baloldal korábbi „megmentőivel” történt Bajnai Gordontól kezdve Jakab Péteren át Márki-Zay Péterig, úgy vélhetően Magyar Péterre is érvényes lesz a mondás: „az idő igaz, és eldönti, ami nem az”.