Menczer Tamás: A magyar érdeket senki nem védi meg helyettünk + videó

– Van egy gazdasági fölfogásunk, egy gazdaságpolitikánk, úgy hívják, hogy gazdasági semlegesség. Elvont valaminek tűnik, de valójában mindannyiunkról szól. Arról szól, hogy Brüsszel a háború mellé, ami itt van a szomszédunkban, egy kereskedelmi háborút is akar, el akarja zárni Európát Kínától és a világ keleti felétől. Ez nekünk rossz lenne – mondta Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: – Ezzel szemben a mi felfogásunk az, hogy a gazdaságban mindenkivel együtt akarunk működni. Beruházás, kereskedelem, energetika, minden irányban együtt akarunk működni. Kelet, nyugat, észak, dél, ugyanis ez a magyar érdek. Nekünk egy közepes méretű nyitott gazdaságunk van, mi akkor tudunk erősödni, ha együtt tudunk működni mindenkivel. Ez a gazdasági semlegesség. Ehhez van egy 21 pontos gazdasági akciótervünk és vannak konkrét céljaink. Olyan céljaink vannak, amelyek, hogyha ezeket meg tudjuk a következő évben az önök támogatásával valósítani, akkor minden társadalmi csoport életét nagyon pozitívan fogja érinteni. Fiatalét is, családosét is, idősét is, mindenkiét.

Olyan céljaink vannak és olyan dolgok történhetnek a következő évben, amilyenek még soha nem történtek Magyarországon. A magyar érdeket senki nem védi meg helyettünk, ezért kérem önöktől újra, és önökön keresztül mindenkitől, akit elérnek, hogy a konzultációban álljanak a kormány és a kormánypártok mellé

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.