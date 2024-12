Menczer Tamás: Magyar Péter minden embert lenéz + videó

Te beszélsz szeretetről, te beszélsz békéről? Te, aki mindenkit lenézel, te, aki hátba támadtad még a saját családodat is, és minden emberről ordenáré módon beszélsz? Jó, ha egyszer végre ezt valaki a képedbe mondja, kicsi. Magyarország neked sosem volt fontos. És soha nem is fogsz semmilyen problémát megoldani az életedben. És mindezek mellett még egy Weber-csicska is vagy, csak hogy ilyet is mondjak! The Man!