Üzent a rendőrség a vandálnak: A keresztény értékeket tiporja lábbal!

Kiderült az is, a dühös poszt oka, hogy az éj leple alatt vandálok megrongálták a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Salgótarjánban található székhelye előtt elhelyezett adventi koszorút. „Ez az aljas cselekedet nem csupán anyagi kárt okoz, hanem a közösség keresztény értékeinek is durván ellentmond” – fűzték hozzá, és megjegyezték azt is, hogy aki az adventi koszorút megrongálja, az a keresztény értékeket tiporja lábbal.