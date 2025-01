Erősít a KDNP Borsodban

Először annak a tizenkét Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei alapszervezetnek a sorsát tervezi rendezni Molnár Péter, a KDNP Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke, amelyek közül nyolcat felfüggesztettek az inaktivitásuk miatt, négy esetében pedig nem történt meg időben a tisztújítás.

További kiemelt feladatként említette, hogy olyan vármegyei szinten élő kereszténydemokrata alapszervezetek, közösségek működjenek, amelyekkel közös programokat tudnak tervezni és ezáltal is erősödhetnek. Tervei szerint a 2026-os országgyűlési választási kampányban aktívan részt kell venniük, és céljuk az is, hogy a 2029-es önkormányzati választásokra tovább erősödve minél több KDNP-s polgármesterük, alpolgármesterük, képviselőjük, valamint vármegyei közgyűlési alelnökük legyen.

Fontos célkitűzésnek tartja Molnár Péter, hogy a nagyobb településeken, ahol még nincs, alakuljon alapszervezet, és aktívan kapcsolódjon be a helyi közéletbe. Jelezte, hogy minden országos KDNP-akcióhoz, felhíváshoz csatlakozni fognak, köztük a „Fogadj örökbe egy keresztet!” programhoz is, melynek keretében

volt már több örökbe fogadott kereszt a vármegyében.

Csapatban, közösségben gondolkozik, nem egyéni ambíciók vezetik, hanem közösségi cél – szögezte le a politikus. Véleménye szerint csak úgy tud erős és sikeres lenni az ember, hogy ha a csapat erős és sikeres.

Több komoly kihívást is lát az elkövetkező időszakot értékelve. Elsősorban az emberek befelé fordulását és az élő közösségek számának csökkenését tartja problematikusnak, aminek véleménye szerint az áll a hátterében, hogy a közösségi média átvette az emberi kapcsolatok helyét, és már az újabb generációk is így nőnek fel. Az értékek relativizálódását, valamint a genderőrületet is kihívásnak tekinti, mint fogalmazott,

sok esetben a puszta normalitást kell megvédeniük, a teremtett világ rendje mellett kell felszólalniuk.

Kihívásnak nevezte, hogy az embereket tenni akaró közösségekbe szervezzék, amelyek fogékonyak a közéletre, ezen belül különösen fontos a fiatalok, vagyis a következő generáció megszólítása is. Hozzátette: az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségnek nagy szerepe lehet a fiatalok közélet felé fordításában.

Sokat erősödött 2024-ben a KDNP országosan és a vármegyében is – értékelt Molnár Péter. Nagy fegyverténynek tartja, hogy Miskolcot sikerült visszahódítani, újra Fidesz–KDNP-s vezetés alatt áll a város, ahol a kereszténydemokraták fontos feladatokat töltenek be. A vármegye több településén van KDNP-s polgármester, és több képviselőjük is van, mint az előző ciklusban.