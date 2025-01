Hankó Balázs: A székelyek, magyarok ma is őrtüzeket gyújtva figyelmeztetik Európát és a világot

A mi szabadságunk ma nem ágyútűzben dől el, hanem a nyelvi, kulturális és közösségi jogaink megőrzésében – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden este a székelyföldi Madéfalván a Siculicidium emlékműnél.

Szentes Csaba, Mádéfalva polgármestere, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Tánczos Barna, a román kormány pénzügyminisztere (b-j) az 1764. január 7-én történt madéfalvi veszedelem 261. évfordulója alkalmából a Hargita megyei községben tartott megemlékezésen 2025. január 7-én Fotó: MTI/Veres Nándor

A Hargita megyei községben gyertyás megemlékezést tartottak az 1764. január 7-i madéfalvi veszedelem (latin nevén Siculicidium) 261. évfordulója alkalmából. A megemlékezés szentmisével kezdődött a Siculicidium kápolnában, amelyet Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatott be.

A szónok a véres eseményekre való emlékezésre és őseiktől örökölt értékeik továbbvitelére intette a helyieket. A fáklyákkal, gyertyákkal felszerelt tömeg ezután a Siculicidium emlékműhöz vonult, ahol ünnepi beszédek és koszorúzás következett.

Hankó Balázs beszédében a madéfalvi balladát idézte és közölte: a Siculicidium, egy nép ellen elkövetett tudatos gyilkosság azért történt meg, mert ragaszkodott önállóságához, ősi jogaihoz, identitásához, elvárta és elvárja, hogy tiszteletben tartsák hitét, identitását, kultúráját, hagyományait.

Kifejtette, hogy a székelyek, magyarok ma is őrtüzeket gyújtva figyelmeztetik Európát és a világot, hogy vigyázni kell ezekre, mert új köntösbe öltöztetett régi-új ideológiák ezt akarják eltörölni.

A mai határokról szólva közölte: a magyar és a román nép közösen örül, hogy Románia schengeni csatlakozásával megszűnt a határellenőrzés a két ország között, ami a magyar uniós elnökségnek köszönhető. 2025. január 1-jével nemzeti közösségünknek új erőt adó időszaka veszi kezdetét – mondta.

Kifejtette, hogy a határok nélküli internet és média világában a mindent tagadó cancel culture és a woke-ideológia jelent veszélyt, amely a legelemibb létezési formát, a családot támadja. Ilyen helyzetben a határok védelme, a normalitás védelme a legfontosabb, és székelyeknek, magyaroknak példát mutatva ki kell állniuk a hit, a kultúra és a család mellett.

A madéfalvi vértanúk arra figyelmeztetnek minket, hogy mindig legyen bátorságunk kiállni a jogainkért, az igazunkért. Mindig legyen bátorságunk nemzetünk javát előbbre helyezni a magunk javánál. Ha ezt nem tesszük meg, könnyen elveszíthetjük mindazt, amit őseink vérrel szereztek meg nekünk – jelentette ki a miniszter.

Aláhúzta: a magyarságnak ma azért kell küzdenie, hogy ne dönthessenek róla nélküle, és a magyar nemzet minden tagja érezze, tartozik valahová, életformája, nyelve, hite, jogai biztonságban vannak.

Tánczos Barna, a román kormány pénzügyminisztere, miniszterelnök-helyettese rámutatott: a székelyekre lehetett és ma is lehet számítani. Az akkori kiváltságok azért voltak természetesek, mert a székelyek évszázadokon keresztül bizonyították, hogy rájuk lehet számítani – húzta alá.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa arra is felhívta a figyelmet, hogy a székelyek beálltak a monarchia hadseregébe, amely lemészárolta elődeiket, mert nem a bosszúvágy és a harag győzött bennük, hanem a bölcsesség és a józan ész. Úgy vélte, a jelenlévők az elmúlt évre visszatekintve is büszkék lehetnek közösségükre, mert a választási évben megmutatta az erejét. Megmutattuk, hogy továbbra is erős közösség vagyunk. Egy olyan közösség, amellyel számolni kell, de amelyre bármikor számítani lehet Romániában – közölte.

Arra is kitért, hogy az RMDSZ a választásokat követő kormányalakításnál stabil politikai helyzetet teremtett, bebizonyította, hogy nehéz helyzetben a székelyekre lehet számítani. Ennek a szerepvállalásnak köszönhető, hogy a megerősödött szélsőséges erőkkel szemben létre tudott jönni az európai értékek és a demokrácia mellett elkötelezett kormánytöbbség – mondta. Aláhúzta: a szövetség a nehéz gazdasági helyzet ellenére sem futamodott meg, hanem vállalta a feladatot, hogy stabil, kiszámítható pályára állítsa az ország pénzügyeit, folytassa a fejlesztést a következő nemzedékekért.

Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere is a következő generációkról, fejlesztésekről, a templom és iskola otthonossá tételéről beszélt.

A szónokok a tavaly elhunyt Potápi Árpád János volt nemzetpolitikai államtitkárról is megemlékeztek, aki bukovinai székelyként a megemlékezések visszajáró szónoka volt.

Madéfalva önkormányzata többnapos rendezvénysorozattal emlékezett a Siculicidium 261. évfordulójára. Vasárnap kulturális előadásokat, hétfőn lovaszarándoklatot tartottak Csíkszépvíz-Madéfalva útvonalon. Utóbbin is Potápi Árpád Jánosra emlékeztek, akinek emlékére hétfő este kopjafát állítottak a Siculicidium emlékmű közelében. A székelyföldi településen évente megemlékeznek arról, hogy 1764. január 7-én a császári csapatok a határőrsorozás ellen Madéfalván egybegyűlt több száz tiltakozó székelyt lemészároltak. Ezután indult meg a székelyek tömeges kivándorlása Moldvába, ahol a csángók adtak nekik menedéket.