Hatalmas a kormány mögötti támogatottság

Jó hír, hogy a magyar emberek most is kiálltak a kormány politikája mellett. Egyetértenek azzal, hogy a gyermekes családokat, nem pedig a migránsokat kell támogatni. A kormány a magyar emberek akaratát ezúttal is érvényesíteni fogja. Mindent előkészítettünk ahhoz, hogy két lépésben megduplázzuk a családi adókedvezményt