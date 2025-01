Sokan meggondolják ezek után, hogy a jövőben közük legyen Magyar Péterhez

Az alkotmányjogász a hangfelvételek Magyar Péterre gyakorolt hitelességrombolásáról elmondta, hogy olyan személyiségképet rajzolnak ki ezek a felvételek, amelyeknek több üzenete is van a választók felé.

– Először is azt bizonyítják, milyen negatívan viszonyul Magyar Péter a saját követőihez vagy éppen a másként gondolkodókhoz. Azt is üzenik, hogyan tekint a társadalom rászoruló csoportjaira, például az idősekre, de a legutóbbi felvétel is megerősítette, milyen degradáló módon viszonyul a nőkhöz, még a hozzá közel állókhoz is – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán. Hozzátette: ne feledjük, hogy olyan pénzügyi visszaélések gyanúja is felmerül a hanganyagok alapján, amelyek rámutatnak arra, hogy nem csupán etikai, de súlyos jogi következményekkel is járhat a rögzített beszélgetések napvilágra kerülése.

Összességében pedig ezek elérhetnek egy olyan kritikus mennyiséget, amely után Magyar Péternek be kell látnia, hogy elfogyott a közéleti hitelessége, amely a politikai tőke egyik alapja

– hangsúlyozta a tudományos igazgató.