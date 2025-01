Sokmilliós korrupció miatt került rács mögé egy jól ismert ügyvéd

Egy a szakmájában jól ismert, befolyásos ügyvéd került rács mögé a közelmúltban azután, hogy sokmilliós korrupciós ügybe keveredett – értesült a Magyar Nemzet. Az illetőt információink szerint befolyással üzérkedéssel gyanúsítja a nagyobb súlyú bűnügyekben eljáró Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Mindezzel kapcsolatban, az ügyet név nélkül körbeírva érdeklődtünk a főügyészségnél, de tőlük választ nem kaptunk. A bíróság tájékoztatásából is csak annyi derült ki, hogy az ügyvéd letartóztatása február végéig van meghosszabbítva.

Úgy tudjuk, az ügy lényege, hogy a férfi egy nagy bevétellel rendelkező cégnek megígérte, hogy egy meg nem nevezett, magas beosztású hivatalos személy segítségével védelmet biztosít az esetleges adóhatósági eljárásokkal szemben. A segítségért cserébe havonta ötmillió forintot kért készpénzben.

Információink szerint az ügyvédet pénzátvétel közben tetten érték a nyomozók, majd befolyással üzérkedéssel gyanúsították meg. Vélhetően azért, mert a nyomozás adatai szerint nem létezett az a magas pozícióban lévő személy, akire a gyanúsított hivatkozott, a pénzt az ügyvéd magának akarta.

„Fekete kassza”

A befolyással üzérkedést sok esetben úgy követik el, hogy állami, gazdasági, politikai szereplőkre hivatkoznak annak érdekében, hogy a sértettektől pénzt csaljanak ki. A legtöbb esetben azonban egy-egy politikus vagy állami vezető nem is tud arról, hogy az ő nevükkel „házalnak”.

Van, hogy egészen képtelen történetekkel állnak elő bűnözők, mégis, nemegyszer akár százmilliókat is fizetnek nekik a hatóságok „célkeresztjében” lévő vállalkozók. Volt olyan eset, amikor az egyik alvilági figura fedett nyomozónak, máskor NAV-os felderítőnek adta ki magát, hozzátéve, hogy kiváló kapcsolatban van egy miniszterrel, így bárki büntetőügyét el tudja simítani. Ebből egy szó sem volt igaz. A férfi többekkel még azt is elhitette, hogy a pénzek nem hozzá, hanem az egyik minisztérium „fekete kasszájába” kerülnek, ő csupán részesedést kap.

Üzletelés a börtönben, hivatkozás a miniszterelnökre

Visszatérve az ügyvédhez, információink szerint a férfi volt már letartóztatva, és azzal is meggyanúsították, hogy a börtönből is kétes ügyeket intézett, illetve egy nagyon komoly, ugyancsak befolyással üzérkedés miatt indult bűnügynek is volt az egyik érintettje.

A történet arról szól, hogy egy bűnbanda és egy ügyvéd 102 millió forintot és csaknem kétmillió eurót vett át egy üzletembertől. Az azóta már bíróság előtt álló elkövetők valótlanul arra hivatkoztak, hogy ezen összegekből hivatalos személyeknek kell fizetni annak érdekében, hogy a vállalkozó és cégei ellen ne induljon adóhatósági és büntetőeljárás, illetve a már megindult eljárások számára kedvezően fejeződjenek be.

Amikor később mégis gyanúsítottként hallgatták ki a vállalkozót, a bűnözők egy másik ügyvéden keresztül további 100 millió forintot kértek tőle azért, hogy az eljárást magas rangú kapcsolataik révén számára kedvezően befolyásolják.

A vállalkozót közvetítőkön keresztül egy harmadik ügyvéd is megkereste azzal, hogy 150 millió forintért eléri, hogy számára kedvezően fejeződjön be az ellene indított eljárás. Az ügyvéd – szintén valótlanul – arra hivatkozott, hogy mindezt a miniszterelnök, a legfőbb ügyész és egy magas beosztású NAV-vezető segítségével tudja elérni, és ezért a kért pénzből nekik is kell fizetni.