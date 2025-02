A MOB elnökeként botrányt botrányra halmozott a Tisza Párt új „sztárigazolása”

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökeként botrányt botrányra halmozott Kulcsár Krisztián, aki újabban Magyar Péter támogatójává szegődött és a Tisza Párt múlt heti kongresszusán is felszólalt. Érdemes felidézni, hogy az egykori olimpikon párbajtőrözőt a MOB elnökségének több tagja 2021-ben szólította fel lemondásra, ilyen mértékű bizalomvesztésre nem volt másik példa a szervezet 126 éves történetében. A Kulcsár elnöki posztról való távozását sürgető felhívásban több legendás magyar sportoló neve is szerepelt: mások mellett a lemondását követelte Gyurta Dániel, Pálinger Katalin, Wladár Sándor, valamint Kovács Antal is.

Kibírhatatlan természetét is szóvá tették kollégái

A képet tovább árnyalja, hogy a lemondásra felszólító nyilatkozatot szintén aláíró Magyar Zoltán egy alkalommal Kulcsár kibírhatatlan modoráról, rossz emberi természetéről is beszélt. – Elég régóta munkálkodom a MOB-ban, (…) de elmondhatom, hogy velem elnök még úgy nem beszélt, mint néha Kulcsár Krisztián, aki személyes sértésként élte meg mindig, ha valamivel nem értettem egyet – fogalmazott a kétszeres olimpiai aranyérmes tornász a Nemzeti Sportnak 2021 decemberében.

Magyar Péter hazugsággal mentegette az új igazolás népszerűtlenségét

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy Magyar Péter a minapi sajtótájékoztatóján a valóstól teljesen eltérő történetet adott elő követőinek Kulcsár Krisztián múltjáról. A Tisza-vezér azzal a hazugsággal kívánta kedvezőbb színben feltüntetni a csúfosan megbukott MOB-elnököt, hogy nem is a sportolótársai, hanem fideszes politikusok váltották le, méghozzá egy „puccs” keretében. Magyar azt is hozzátette, hogy a „valódi sportvezetők” Kulcsár mellett szavaztak, valamint hogy a voksolás nagyon szoros volt. (1:16:32-től: ITT)

Amellett, hogy Magyar nem fejtette ki, kiket ért „valódi sportvezetők” alatt, a Kulcsár távozását sürgető nyilatkozatból is látható, hogy a MOB vezetőjének nagyrészt a sportolótársai felszólítására kellett lemondania. Továbbá az sem igaz, hogy a szavazás szoros lett volna, hiszen a Nemzeti Sport korabeli cikke szerint az elnökség 14 tagjából kilencen vonták meg bizalmukat a bukott sportvezetőtől.

Trükkös fizetésemelések, extra pénzek

A minap derült ki, hogy Kulcsár Krisztián a MOB elnökeként összesen 125,68 millió forintot vett ki a szervezet kasszájából saját magának és embereinek, trükkös fizetésemelésekkel, extra juttatásokkal. Kirívó volt, hogy a párbajtőröző a 2020. júniusi újraválasztását követőn több mint duplájára, vagyis 1,2 millióról 2,6 millió forintra emelte saját fizetését.

Borítókép: Kulcsár Krisztián (Fotó: MTI)