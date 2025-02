„Batmobillal” mentették a denevéreket a Balatonnál

Egy balesetveszélyes fát kellett kivágni Keszthelyen a part közelében, amelyben 81 rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) volt hibernált állapotban, amiket meg kellett menteni és ellátni – számolt be a Sóstó Vadvédelmi Központ a közösségi oldalán. Mint írták, most is az összefogás és a gyorsaság volt a legfontosabb. A munkát végző szakember értesítette a Balaton-felvidéki Nemzeti Park illetékes természetvédelmi őrét, Szász Benedeket, aki azonnal hívta a sóstói központot. A mentésbe bekapcsolódott a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány és Badacsonytomajon átvette az állatokat, ahová autóval szállították őket, és mint viccelődve megjegyezték, remélhetőleg egyik fix traffipax sem rögzítette a „batmobilt”.

Minden egyes denevért közösen átvizsgáltak és lemértek, szerencsére egytől-egyig sérülés nélkül megúszták a „kalandot”.

A súlymérésből az is kiderült, hogy igen jó kondiban vannak 23-34 gramm közötti „versenysúllyal”. Az állatokat kisebb csoportokba tették, és folytathatják álmukat a három fokos hűtőben. Amint az időjárás engedi, együtt távozhatnak majd egy kora tavaszi estén.

Rengeteg élet menthető meg

A vadvédelmi központ felhívta a figyelmet: legyen az épületfelújítás, fasorfenntartás vagy erdészeti munka, próbáljunk meg előzékenyek és együttműködők lenni. A városban sokszor indokolt egy korhadt fa kivágása, azonban a fokozatos visszavágással rengeteg élet menthető meg. Az erdőben pont fordítva működik, itt éppen ezeket a fákat kellene meghagyni, mivel rengeteg állatnak egyetlen ilyen faegyed az élettere, gazdasági értéke viszont nem nagyon van, később pedig holtfaként az erdő örökös körforgásába kerül vissza. Így maradhat fenn az egyensúly, ami mára igencsak elbillent – mutattak rá.

Hozzátették,

az épületfelújítások kezdetén pedig kötelezővé kellene tenni az előzetes állatvédelmi felméréseket, mellyel szintén rengeteg gond vagy felesleges halál kerülhető el.

Ezeknél a beruházásoknál egy ilyen felmérés elenyésző tétel és idő. A referenciában viszont sokkal jobban tud mutatni, ha egy kivitelező vagy megrendelő erre kellő figyelmet fordít. – Keressétek a hivatalos mentőhelyeket és segíteni fognak! Lépjünk közösen előre és bízunk benne, hogy ezt rendeleti szinten is elő tudjuk mozdítani – hívták fel a figyelmet, kifejezve köszönetüket, mivel 2 025 000 forint természetvédelmi értékű faj kapott új lehetőséget.