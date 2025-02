Egy magyar vállalkozás biztosítja az áramellátást Ukrajnában + videó

Egy magyar cég, a Navitasoft Zrt. segíti a balti államok energiahálózatainak lekapcsolódását az orosz áramhálózatról, és az ő szoftvereik biztosítják Ukrajna villamosenergiáját is. Erről és az energia hatékony termelésének, tárolásának kihívásairól is beszélgetett Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Füzi Ákossal, a Navitasoft Zrt. vezérigazgatójával a Kék bolygó című podcast hétfőn közzétett legújabb, a legnépszerűbb videómegosztó portálon is elérhető adásában.

A Navitasoft éles piaci versenyben is képes Európa 14 országában, köztük

a háborús Ukrajnában az energiapiacot a termelés, elosztás, szállítás és fogyasztás koordinálását kiszolgáló szoftverekkel támogatni.

Ezekben a hetekben éppen a három balti államot segítik leválasztani az orosz áramhálózatról, Ukrajna villamosenergiáját pedig háborús körülmények között is biztosítják.

Észtország, Lettország és Litvánia szorosan együttműködik. A Navitasoft Zrt. mintegy féléves munkával készítette elő az orosz energiahálózatról való leválásukat, bár ehhez kellettek a korábbi 6-8 évben kifejlesztett megoldások. Ukrajnában nyolcmillió dolláros világbanki finanszírozású projektje fut a cégnek. Olyan villamosenergia-hálózatot kell üzemeltetni, amely háborús körülmények között is folyamatosan működik, miközben az is bizonytalan, hogy „mikor melyik trafó esik ki” – mondta Füzi Ákos.